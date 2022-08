Des jumeaux siamois séparés par des chirurgiens brésiliens et britanniques utilisant la technologie VR

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Après être sortis d’une série d’opérations chirurgicales risquées, les frères jumeaux brésiliens Arthur et Bernardo Lima ont été accueillis par une vague émotionnelle d’applaudissements, d’acclamations et de larmes de la part du personnel médical et des membres de la famille. Pour la première fois, les garçons étaient séparés, face à face et se tenant la main dans un lit d’hôpital partagé à Rio de Janeiro, après que des médecins là-bas et à près de 6 000 miles à Londres aient travaillé ensemble en utilisant des techniques de réalité virtuelle pour opérer sur les 3 conjoints. -ans.

La procédure médicale très complexe a séparé les jumeaux, qui viennent de Roraima dans le nord du Brésil rural et sont nés craniopagus, ce qui signifie qu’ils étaient connectés les uns aux autres avec des crânes fusionnés, des cerveaux entrelacés et partageant des veines vitales dans le cerveau. Seulement 1 sur 60 000 les naissances aboutissent à des jumeaux siamois, et encore moins sont joints crânialement.

Les experts médicaux avaient appelé la chirurgie pour séparer les frères impossible.

Mais le personnel médical de l’Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer de Rio a travaillé avec le chirurgien londonien Noor ul Owase Jeelani de l’hôpital Great Ormond Street pour utiliser la technologie de réalité virtuelle avancée pour répéter la procédure laborieuse.

Cela impliquait une imagerie détaillée du cerveau des garçons, y compris des tomodensitogrammes et des IRM, ainsi que des contrôles sur le reste de leur corps. Des agents de santé, des ingénieurs et d’autres ont rassemblé des données pour créer des modèles 3D et de réalité virtuelle du cerveau des jumeaux afin de permettre aux équipes d’étudier leur anatomie plus en détail.

Les équipes internationales ont ensuite passé des mois à préparer les procédures, selon à l’association caritative britannique Gemini Untwined, qui a facilité l’opération et a été fondé par Jeelani, un neurochirurgien anglo-kashmiri renommé.

Des catastrophes environnementales frappent l’Amérique latine et les Caraïbes, selon un rapport

Les équipes chirurgicales ont mené une «chirurgie d’essai» intercontinentale en utilisant la réalité virtuelle, la première fois qu’une telle technologie était utilisée à cette fin au Brésil, selon l’association caritative. Ils ont ensuite effectué sept interventions chirurgicales pour séparer complètement les jumeaux, impliquant des heures d’opération et près de 100 membres du personnel médical.

“La séparation a été la plus difficile à ce jour”, a déclaré Gemini Untwined dans un communiqué lundi. “À presque quatre ans, Arthur et Bernardo étaient également les jumeaux craniopagus les plus âgés avec un cerveau fusionné à séparer, ce qui entraînait des complications supplémentaires.” L’âge optimal pour la séparation se situe entre 6 et 12 mois, a-t-il précisé.

Bien que l’opération réussie ait eu lieu en juin, les équipes de médecins n’en ont pas fait la publicité afin de pouvoir se concentrer sur le rétablissement des garçons, a déclaré mercredi Francesca Eaton, porte-parole de l’hôpital Great Ormond Street.

Les enfants conjoints Craniopagus ne se sont généralement jamais assis, n’ont jamais rampé ou marché auparavant et nécessitent une rééducation intensive après la chirurgie. Arthur et Bernardo subiront six mois de rééducation à l’hôpital et ont hâte de célébrer bientôt leur quatrième anniversaire ensemble, a déclaré Gemini Untwined, “enfin capables de se voir face à face”, aux côtés de leurs parents Adriely et Antonio Lima.

Jeelani, spécialiste de la séparation des jumeaux craniopagus, l’a qualifié de “réalisation remarquable”.

“En tant que parent moi-même, c’est toujours un privilège si spécial de pouvoir améliorer le sort de ces enfants et de leur famille”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Non seulement nous avons offert un nouvel avenir aux garçons et à leur famille, mais nous avons doté l’équipe locale des capacités et de la confiance nécessaires pour entreprendre à nouveau avec succès un travail aussi complexe à l’avenir.”

Jeelani Raconté Les médias britanniques ont déclaré cette semaine que la dernière intervention chirurgicale avait eu lieu “il y a sept semaines”, mais qu’il faudrait du temps pour établir un pronostic complet sur l’avenir des jumeaux, car les enfants plus âgés ont tendance à être plus lents à guérir. Il a déclaré que la pandémie de coronavirus avait également retardé l’opération.

Jusqu’à 1 grossesse connue sur 4 peut se terminer par une fausse couche

“À certains égards, ces opérations sont considérées comme les plus difficiles de notre époque, et les faire en réalité virtuelle était vraiment un truc d’homme sur Mars”, a-t-il déclaré à la Press Association. Jeelani a déclaré que la chirurgie risquée était compliquée par le tissu cicatriciel des opérations précédentes sur les garçons.

Il a ajouté que l’utilisation de techniques de réalité virtuelle signifiait que les chirurgiens pouvaient voir l’anatomie et pratiquer les procédures sans mettre « les enfants en danger », ce qui, selon lui, était extrêmement « rassurant » pour les médecins spécialistes. “C’était merveilleux de pouvoir les aider dans ce voyage”, a-t-il déclaré.

L’hôpital brésilien a déclaré qu’il continuerait à travailler avec l’association caritative britannique pour traiter d’autres cas rares et similaires de jumeaux siamois en Amérique du Sud.