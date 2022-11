Des jumeaux siamois mexicains parlent de la façon dont ils gèrent les relations amoureuses

Des jumeaux siamois lors d’une saison YouTube “Demandez-moi n’importe quoi” ont répondu aux questions d’inconnus sur leur vie. Les jumeaux mexicains, qui résident dans le Connecticut, aux États-Unis, ont parlé de leur vie et de la façon dont ils gèrent les relations amoureuses tout au long de leur voyage ensemble. Carmen Andrade semblait être plus extravertie et a répondu à la plupart des questions, tandis que Lupita Andrade a choisi de choisir ses mots avec sagesse. Les jeunes de 21 ans trouvent cela déshumanisant lorsque les gens ne les considèrent que comme des parties du corps.

«Je suppose que la chose la plus importante est que beaucoup de gens aiment nous réduire à seulement deux parties du corps. Quand ils se réfèrent à nous, c’est plus du genre ‘Alors, si une tête fait une chose, qu’arrive-t-il à l’autre tête ?’ au lieu d’utiliser nos noms. C’est juste plus une chose déshumanisante », a déclaré Carmen.

Lorsqu’on lui a demandé si la séparation était une option, elle a expliqué: «Nos parents ont essayé de trouver des médecins qui le peuvent. Mais nous avons finalement eu notre réponse non quand nous avions quatre ans. Et s’ils essayaient de nous séparer, l’un de nous décéderait, nous pourrions tous les deux décéder ou nous ne quitterions pas l’hôpital après avoir eu besoin d’autant de greffes ou d’interventions médicales pour rester en vie. Dès notre plus jeune âge, nous avons accepté qui nous sommes. Je veux dire que nous pouvons souhaiter tout ce que nous voulons, mais cela n’arrivera pas. Et nous sommes fiers de qui nous sommes et de notre condition. Nous ne le ferons pas et nous ne pouvons rien y changer.

En parlant de puberté, Carmen a révélé que c’était le moment où les jumeaux se sentaient un peu séparés. S’ouvrant sur les béguins pour les garçons, Lupita a déclaré: «Je n’ai pas vraiment de béguin. Eh bien, je suis asexué et aromantique. Pendant ce temps, Carmen a parlé de son petit ami d’un an qu’elle a rencontré sur Hinge. “Je sors avec mon petit ami actuel depuis environ un an maintenant. Nous nous sommes rencontrés à Hinge. C’était vraiment gênant. J’étais évidemment transparent sur tout. C’était un processus d’apprentissage pour tout le monde. Nous devions évidemment avoir une discussion sur les limites acceptables et celles qui ne le sont pas. Nous ne sommes pas intimes de cette façon et il est d’accord avec ça.

En ce qui concerne le mariage, les jumeaux conjoints ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore réfléchi à la question car ils n’avaient que 21 ans. dit Carmen. Mais si cela se produit, elle préférerait que son petit ami ne soit que son partenaire de vie plutôt que de se marier.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient déjà considéré qu’être conjoint était un handicap, le duo a immédiatement répondu “Non”. Selon eux, « c’est un handicap si vous en faites un handicap. Si nous laissons simplement notre esprit aller là où beaucoup de gens pensent que notre esprit va juste en souhaitant que nous soyons séparés ou tout simplement en n’acceptant pas qui nous sommes. Nous serions au lit déprimés. C’est à ce moment que Lupita a révélé qu’elle souffrait de dépression. Mais Carmen a ajouté: “Nous devons juste continuer parce que nous devons contrarier tous ceux qui pensent que nous ne pouvons pas.”

Leur partie préférée d’être conjoint est le niveau de compréhension qu’ils partagent les uns avec les autres que personne d’autre ne peut. “J’ai un partenaire, ils ne comprendront jamais vraiment ce que je ressens dès le départ autre que Lupita”, a déclaré Carmen. Tout en concluant, ils ont partagé la seule chose qu’ils veulent que les gens comprennent à leur sujet, c’est que “nous sommes deux personnes distinctes et nous sommes capables de tout ce que nous voulons”.

