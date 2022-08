Des jumeaux siamois fusionnés au cerveau se sont séparés avec succès

Bernardo et Arthur Lima ne sont pas comme les autres jumeaux – ils sont nés conjoints, partageant non seulement le sommet de leur tête et une partie du cerveau, mais une veine majeure qui se connecte au cœur.

Maintenant, une intervention chirurgicale révolutionnaire, rendue possible en partie par des chirurgiens travaillant ensemble virtuellement, a, espérons-le, donné aux garçons une chance de vivre comme n’importe quelle autre paire de frères.

Le couple a été opéré peu de temps avant leur quatrième anniversaire, ce qui en fait les jumeaux les plus âgés avec un cerveau fusionné à avoir été séparés avec succès.

Pendant des mois, des chirurgiens en Angleterre et au Brésil ont collaboré via une salle d’opération de réalité virtuelle afin de déterminer minutieusement la meilleure façon de séparer les cerveaux fusionnés des jumeaux sans altérer la fonction ou sectionner ces veines vitales.

Quand est venu le temps de concrétiser ce travail, il a fallu près de 100 membres du personnel médical dans sept cabinets.

“Tout s’est très bien passé”, a déclaré le Dr Noor ul Owase Jeelani, un neurochirurgien pédiatrique qui a dirigé l’opération, dans une vidéo publiée par Gemini Untwined. Gemini Untwined est une organisation caritative qui cherche à aider les jumeaux craniopagus – des enfants qui sont joints à la tête et dont le crâne et le cerveau ont fusionné.

Jeelani est co-fondateur de Gemini Untwined, qui a été créé en 2018, par coïncidence la même année que Bernardo et Arthur sont nés dans une ville rurale du nord du Brésil.

Les deux garçons étaient réunis au sommet de la tête, se faisant face dans le sens opposé l’un de l’autre. Alors que les jumeaux siamois sont déjà rares, les jumeaux craniopagus ne représentent que 5% de tous les jumeaux siamois, ce qui signifie qu’ils se produisent une fois sur 1,2 million de naissances.

Les parents des jumeaux, Adriely et Antonio Lima, les ont amenés à Rio de Janeiro où une équipe médicale de l’Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer a pris soin des jumeaux pendant deux ans et demi.

Les garçons avaient déjà défié cette probabilité – environ 78% des jumeaux craniopagus meurent avant l’âge d’un an.

Mais après que de nombreux experts ont déclaré qu’il serait impossible de séparer les garçons, l’hôpital a contacté Gemini Untwined.

Leur cas était difficile pour plusieurs raisons. Non seulement ils partageaient des veines importantes dans le cerveau, mais ils avaient presque quatre ans. Selon le site Web de Gemini Untwined, l’âge idéal pour séparer les jumeaux craniopagus se situe entre 6 et 12 mois.

Les médecins ont scanné les crânes, les cerveaux et les tissus mous des jumeaux afin de créer un miroir virtuel à étudier, même en effectuant virtuellement une chirurgie d’essai à travers les continents.

L’équipe chirurgicale a subi des mois de préparation à l’aide de #VR à travers le continent pour partager leur expertise et pratiquer des techniques, en élaborant un plan pour séparer leurs cerveaux fusionnés. pic.twitter.com/L8va4oJ0JX — Gemini Untwined (@GUntwined) 2 août 2022

Après de nombreuses interventions chirurgicales, la dernière intervention chirurgicale pour séparer les garçons au Brésil a duré 27 heures exténuantes, remplies d’innombrables prières.

La vidéo publiée par Gemini Untwined montre les parents embrassant le personnel médical avant l’opération, puis le moment où les deux garçons ont finalement été séparés. Le personnel a essuyé des larmes à la suite de leur succès.

« Nous venons de terminer l’opération de séparation des jumeaux. L’opération s’est très bien passée. C’est une excellente, excellente équipe ici avec le Dr Mufarrej », a déclaré Jeelani dans la vidéo, faisant signe au Dr Gabriel Mufarrej, chef de la chirurgie pédiatrique à l’Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer, qui a aidé à diriger la procédure avec lui.

Un autre clip montre les jumeaux en train de sortir de la salle d’opération. Des applaudissements éclatent et d’autres câlins sont échangés.

Ce n’est pas fini pour les garçons. Ce n’est que le début de six mois de rééducation à l’hôpital, et une rééducation plus intense par la suite. Mais l’équipe médicale est pleine d’espoir.

“En tant que parent moi-même, c’est toujours un privilège si spécial de pouvoir améliorer le sort de ces enfants et de leur famille”, a déclaré Jeelani dans un communiqué. “Non seulement nous avons offert un nouvel avenir aux garçons et à leur famille, mais nous avons doté l’équipe locale des capacités et de la confiance nécessaires pour entreprendre à nouveau avec succès un travail aussi complexe à l’avenir.”

Mufarrej a ajouté dans une déclaration sur le site Web de Gemini qu’il s’agissait de “la première intervention chirurgicale de cette complexité en Amérique latine”, louant le travail de Jeelani et du reste de l’équipe.

“Depuis que les parents des garçons sont venus de leur maison dans la région de Roraima à Rio pour demander notre aide il y a deux ans et demi, ils faisaient partie de notre famille ici à l’hôpital. Nous sommes ravis que l’opération se soit si bien déroulée et que les garçons et leur famille aient eu un tel résultat qui a changé leur vie.