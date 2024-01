Des jumeaux séparés et vendus comme bébés réunis après que l’un ait vu l’autre sur TikTok

Une paire de jumeaux identiques qui ont été séparés et vendus alors qu’ils étaient bébés ont été réunis après que l’un se soit reconnu dans une vidéo TikTok.

Amy et Ano sont nées en Géorgie en 2002, mais ont été volées à leur mère et vendues sur un marché illégal d’adoption d’enfants que l’on pense lié au crime organisé. Leur mère, Aza, a appris que ses enfants étaient morts.

L’une des jumelles, Amy Khvitia, a reconnu sa sœur âgée de 12 ans lorsqu’elle est apparue dans un épisode de Georgia’s Got Talent. L’autre, Ano Sartania, est devenue méfiante sept ans plus tard lorsqu’un ami lui a envoyé une vidéo TikTok d’Amy et elle a remarqué qu’elles se ressemblaient.

Amy et Ano se sont reconnues sur les réseaux sociaux des années après avoir été séparées et vendues dans un réseau de trafic d’enfants – Facebook

Depuis, les deux hommes se sont unis après qu’un ami commun les ait connectés sur Facebook, et ils ont découvert qu’ils avaient été séparés par un réseau clandestin de trafic d’enfants géorgien, qui vendait des bébés en vue de leur adoption du début des années 1950 jusqu’en 2005.

Après avoir convenu d’un rendez-vous dans une station de métro à Tbilissi, Amy a déclaré à la BBC : « C’était comme se regarder dans un miroir, exactement le même visage, exactement la même voix. Je suis elle et elle est moi.

“Je n’aime pas les câlins, mais je l’ai serrée dans mes bras”, a ajouté Ano.

Leurs parents adoptifs ont déclaré qu’ils n’avaient pas réussi à concevoir et qu’une personne de la maternité de Kirtskhi, dans l’ouest de la Géorgie, leur avait proposé l’adoption. Ils ont déclaré qu’ils ne savaient pas que cette pratique était illégale.

Les jumeaux ont utilisé une page Facebook dédiée aux enfants perdus réunis qui avaient été victimes de trafic pour retrouver leur mère, en se connectant avec leur sœur et en effectuant un test ADN.

Les sœurs jumelles Amy Khvitia et Ano Sartania, séparées à la naissance en Géorgie – Facebook

Leur mère, Aza, a rencontré les jumeaux à Leipzig et leur a expliqué qu’elle était tombée dans le coma après l’accouchement. On lui a ensuite appris qu’ils étaient tous les deux décédés.

Le trafic d’adoption d’enfants, qui serait lié à des gangs criminels travaillant avec des responsables hospitaliers corrompus, a diminué depuis 2005, lorsque la Géorgie a modifié la loi sur l’adoption et renforcé les protections contre cette pratique.

En 2022, le gouvernement a lancé une enquête sur le scandale, mais a déclaré à la BBC qu’il n’avait parlé qu’à 40 personnes concernées, car les dossiers de maternité sont « très anciens et les données historiques ont été perdues ».

