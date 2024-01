Des jumeaux perdus depuis longtemps vendus à la naissance se réunissent via TikTok

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Écran de l’iPhone affichant diverses applications de médias sociaux, notamment TikTok, Facebook et X. Matt Cardy

Amy et Ano sont des jumelles identiques qui ont été séparées et vendues peu de temps après leur naissance.

Ils ont été victimes d’un marché de trafic d’enfants mais se sont réunis après s’être retrouvés sur TikTok.

Entre les années 1950 et 2005, jusqu’à 100 000 bébés pourraient avoir été volés, estime un journaliste.

Des jumeaux identiques séparés et vendus peu de temps après leur naissance se sont réunis après s’être retrouvés sur TikTok, le BBC signalé.

Le couple a eu des retrouvailles remarquables après avoir confronté leurs familles à propos de leurs similitudes apparemment mystérieuses et a finalement retrouvé une sœur et une mère biologique via des tests ADN.

Après s’être rendus en Allemagne pour rencontrer leur mère biologique, Aza, ils ont appris que le personnel de l’hôpital l’avait faussement informée que les jumeaux étaient décédés peu de temps après leur naissance.

Leur histoire les a amenés à réaliser qu’ils étaient deux parmi des milliers d’enfants volés dans le cadre d’un système de trafic d’enfants dans l’ancienne république soviétique de Géorgie, selon le rapport.

L’histoire des retrouvailles d’Amy Khvitia et Ano Sartania a commencé après qu’Amy, alors âgée de 12 ans, ait remarqué une fille qui lui ressemblait dans un épisode de Georgia’s Got Talent.

“Tout le monde appelait ma mère et lui demandait : ‘Pourquoi Amy danse sous un autre nom ?'”, a-t-elle déclaré, selon la BBC.

Mais sa mère lui a simplement dit que « tout le monde a un sosie ».

Des années plus tard, Ano, 19 ans, a reçu un TikTok qu’Amy avait posté d’elle-même et a essayé de la retrouver parce qu’elle trouvait “cool” à quel point ils se ressemblaient.

Après s’être connectée via Facebook, Amy aurait « su » que c’était la même fille qu’elle avait vue à l’émission de talents sept ans auparavant.

Après avoir fait connaissance, ils ont réalisé qu’ils avaient de nombreuses similitudes, notamment une maladie génétique des os appelée dysplasie.

Lorsqu’ils se sont finalement rencontrés en personne, Amy a déclaré que c’était « comme se regarder dans un miroir » – et ils ont décidé d’en parler à leurs familles.

Ils ont découvert qu’ils avaient été adoptés séparément en 2002 après que leurs familles eurent payé des médecins pour des bébés « non désirés », a rapporté la BBC.

En fouillant dans leur passé, les jumeaux ont rejoint Vedzeb, un groupe Facebook dédié à la réunion des familles séparées par des adoptions illégales présumées.

La journaliste Tamuna Museridze, fondatrice du groupe, estime que jusqu’à 100 000 bébés ont été volés en Géorgie entre les années 1950 et 2005 sur le marché noir des adoptions.

La Géorgie a commencé à enquêter sur le trafic d’enfants en 2022, mais son gouvernement a déclaré à la BBC que « des données très anciennes et historiques ont été perdues ».

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme“les adoptions illégales violent plusieurs normes et principes relatifs aux droits de l’enfant, notamment l’intérêt supérieur de l’enfant, le principe de subsidiarité et l’interdiction des gains financiers indus”.

Il ajoute que ces “principes sont violés lorsque le but d’une adoption est de trouver un enfant à des parents adoptifs plutôt qu’une famille pour l’enfant”.

Business Insider a contacté le ministère géorgien de l’Intérieur pour obtenir ses commentaires.