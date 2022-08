Des jumeaux panda naissent en Chine alors que l’espèce lutte pour sa survie

BEIJING – Des pandas géants jumeaux sont nés dans un centre d’élevage du sud-ouest de la Chine, un signe de progrès pour la mascotte nationale non officielle du pays alors qu’elle lutte pour sa survie face au changement climatique et à la perte d’habitat.

Les efforts ont porté leurs fruits, certains pandas en captivité ayant été relâchés dans la nature. La population de pandas sauvages a progressivement augmenté, atteignant environ 1 800. Environ 500 autres vivent en captivité dans des zoos et des réserves, la majorité dans la province montagneuse et fortement boisée du Sichuan.

Comme une grande partie de la Chine centrale et occidentale, le Sichuan a été frappé cette année par la flambée des températures estivales et la sécheresse qui ont déclenché des incendies de forêt et le dépérissement des cultures et des forêts, généralement attribués au changement climatique mondial.