Des jumeaux identiques peuvent ne pas être si similaires après tout, même si nous ne nous contentons que de gènes

Les différences génétiques entre des jumeaux identiques peuvent commencer très tôt dans le développement embryonnaire, selon une étude jeudi qui, selon les chercheurs, a des implications sur la façon dont ces frères et sœurs aident les scientifiques à démêler les effets de la nature par rapport à l’éducation.

Les jumeaux identiques – ou monozygotes – proviennent d’un seul œuf fécondé qui se divise en deux.

Ce sont des sujets de recherche importants car on pense qu’ils présentent des différences génétiques minimes.

Cela signifie que lorsque des différences physiques ou comportementales apparaissent, les facteurs environnementaux sont présumés être la cause probable.

Mais la nouvelle recherche, publiée dans la revue Génétique de la nature, suggère que le rôle des facteurs génétiques dans la formation de ces différences a été sous-estimé.

«Le modèle classique a été d’utiliser des jumeaux identiques pour vous aider à séparer l’influence de la génétique de l’environnement dans l’analyse des maladies», a déclaré Kari Stefansson, responsable de la génétique islandaise deCODE, une filiale de la société pharmaceutique américaine Amgen.

« Donc, si vous prenez des jumeaux identiques élevés à part et que l’un d’eux a développé l’autisme, l’interprétation classique est que cela est causé par l’environnement. »

« Mais c’est une conclusion extrêmement dangereuse », a-t-il déclaré à l’AFP, ajoutant qu’il est possible que la maladie soit due à une mutation génétique précoce survenue chez l’un des jumeaux mais pas chez l’autre.

Stefansson et son équipe ont séquencé les génomes de 387 paires de jumeaux identiques et de leurs parents, conjoints et enfants afin de suivre les mutations génétiques.

Ils ont mesuré les mutations qui se produisent pendant la croissance embryonnaire et ont constaté que les jumeaux identiques différaient en moyenne de 5,2 mutations du développement précoce.

Dans 15% des jumeaux, le nombre de mutations divergentes est plus élevé.

Lorsqu’une mutation se produit dans les premières semaines du développement embryonnaire, on s’attend à ce qu’elle soit généralisée à la fois dans les cellules d’un individu et dans celles de sa progéniture.

Dans l’une des paires de jumeaux étudiées, par exemple, une mutation était présente dans toutes les cellules du corps d’un frère – ce qui signifie qu’elle s’est probablement produite très tôt dans le développement – mais pas du tout chez l’autre jumeau.

Stefansson a dit que sur la masse initiale qui continuerait à former les individus, « l’un des jumeaux est constitué des descendants de la cellule où la mutation a eu lieu et rien d’autre », tandis que l’autre ne l’était pas.

« Ces mutations sont intéressantes car elles vous permettent de commencer à explorer la manière dont se déroule le jumelage. »

Compte tenu des différences génétiques trouvées, le terme même identique peut être trompeur pour décrire les frères et sœurs.

« Je suis plus enclin à les appeler aujourd’hui jumeaux monozygotes qu’identiques », a déclaré Stefansson.