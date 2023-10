“En tant que mère, je savais que quelque chose n’allait pas”, a déclaré Rhea Scott, maman des jumeaux identiques de 11 ans, Aden et Alec. Semaine d’actualités.

Le pire cauchemar de tout parent est d’apprendre que son enfant ne va pas bien. Mais pour Scott, 49 ans, mère célibataire, ce cauchemar a frappé deux fois lorsqu’elle a vu deux de ses enfants diagnostiqués avec le même cancer rare : la leucémie lymphoblastique aiguë (LAL).

“C’est navrant de voir mes enfants souffrir de cette maladie potentiellement mortelle”, a déclaré cette mère de six enfants qui vit à Dallas, au Texas.

Le combat d’Alec contre la leucémie a commencé en 2019, alors qu’il n’avait que sept ans. Cela a commencé avec ce qui semblait être une maladie courante, l’angine streptococcique. Cependant, son état s’est rapidement aggravé, avec une forte toux et des difficultés respiratoires.

Alec réconforte Aden à l’hôpital, à gauche, et les jumeaux se gardent le moral, à droite. Ils ont tous deux reçu un diagnostic du même type rare de leucémie.

Rhéa Scott



Sa mère l’a transporté d’urgence à l’hôpital. “Ils lui ont donné un traitement respiratoire, puis ils ont voulu nous renvoyer à la maison. Mais là-haut, ils m’ont dit non, maman, quelque chose ne va pas”, a déclaré Scott.

Plus tard, ses pires craintes se sont confirmées. “Le médecin m’a dit qu’il avait un cancer. Et je me suis dit que ce n’était pas possible”, se souvient Scott. “[He] a fini par avoir une masse si énorme dans ses poumons qu’en l’espace de sept jours, elle a grandi et déplacé sa trachée.”

Au cours des deux années suivantes, Alec a suivi un traitement contre la LAL, tandis que Scott prenait soin de lui et de ses cinq autres enfants à la maison.

Lewis Miller, responsable politique chez Leukemia UK, a déclaré Semaine d’actualités: « La LAL est un type de leucémie, et donc un type de cancer du sang. Le mot « aigu » dans le nom indique que la maladie peut progresser très rapidement. Le mot « lymphoblastique » (parfois appelé lymphocytaire) fait référence au type de sang. cellules affectées – lymphoblastes. La LAL est un type agressif de leucémie et peut provoquer des symptômes très rapidement.

“La LAL est rare et est le plus souvent diagnostiquée chez les enfants âgés de 0 à 4 ans. Mais les adultes peuvent également être diagnostiqués”, a expliqué Miller. “Heureusement, le taux de survie pour la LAL est élevé. Le taux de survie des enfants diagnostiqués avec la LAL est supérieur à 90 pour cent.”

En 2023, l’American Cancer Society estime que la LAL représente moins de la moitié de 1 % de tous les cancers aux États-Unis, le risque moyen au cours de la vie d’une personne de contracter la LAL étant d’environ 1 sur 1 000.

La plupart des cas surviennent chez les enfants, mais la plupart des décès dus à la LAL surviennent chez les adultes. Jusqu’à présent, en 2023, il y a eu 6 540 nouveaux cas de LAL et environ 1 390 décès.

Trois ans plus tard, en juillet 2023, et juste un mois avant qu’Alec ne célèbre un an sans cancer, la famille a été frappée par une nouvelle tragédie.

Un double diagnostic

Aden jouait au football lorsque les premiers signes de maladie sont apparus. Il a été initialement rejeté comme une blessure à la tête résultant d’un accident pendant le match.

“Nous avons supposé qu’il s’agissait simplement d’une légère commotion cérébrale”, a déclaré Scott, racontant que son fils avait des vomissements, des problèmes respiratoires et des difficultés à retenir la nourriture.

Il est vite devenu évident que quelque chose de plus sinistre était en jeu. Alors qu’elle emmenait son fils à l’hôpital, la mère s’est rappelée qu’elle savait qu’une fois de plus, quelque chose n’allait horriblement pas. “Je suis déjà en larmes parce que je sais. Je savais quand je suis rentrée à la maison qu’il souffrait d’un cancer”, a-t-elle déclaré.

Je suis déjà en larmes parce que je sais. Quand je suis rentré à la maison, j’ai su qu’il était atteint d’un cancer. Rhéa Scott

Elle a écouté son instinct, même si les médecins ont testé Aden lorsqu’Alec est tombé malade et lui ont dit : “Je leur ai dit : ‘Hé, écoute, son frère, le même frère, a eu un cancer il y a trois ans. Je crois vraiment que c’est le cas.’ [They said] pas question, maman, ce n’est pas génétique.

L’état d’Aden s’est détérioré et il a fallu deux semaines de symptômes croissants avant qu’un diagnostic approprié soit posé. Aden avait également TOUT.

“J’ai demandé au médecin. J’ai dit : ‘Est-ce qu’il va aller bien ? De quelle sorte est-il ?’ Et elle s’est arrêtée au téléphone. Elle a dit : “Rhea, c’est le même cancer qu’Alec.” Et je me dis : « Comment est-ce possible ? Et elle dit : “Je ne sais pas””, a déclaré Scott.

Alors que les chercheurs étudient le potentiel d’un lien génétique, il n’existe actuellement aucune preuve définitive que la LAL est génétiquement liée.

Il existe cependant des preuves que des maladies héréditaires, notamment le syndrome de Down, l’anémie de Fanconi, l’ataxie-télangiectasie ou le syndrome de Bloom, peuvent augmenter le risque de leucémie aiguë.

Alec et Aden traînent ensemble et jouent à des jeux. Les jumeaux ont été frappés du même cancer à trois ans d’intervalle.

Rhéa Scott



“La très triste histoire d’Aden et d’Alec démontre le besoin urgent de financer davantage de recherches sur la leucémie, afin que nous puissions mieux comprendre cette maladie dévastatrice et trouver des traitements plus doux et plus efficaces”, a déclaré Miller. « Chez Leukemia UK, nous croyons fermement que la recherche a le pouvoir de faire la différence et de véritablement changer des vies.

« Nous voulons apporter un changement positif, en accélérant les progrès en matière de diagnostic, de traitement et de soins pour les personnes vivant aujourd’hui avec la leucémie, comme Aden et Alec, et pour toutes les personnes diagnostiquées demain et dans le futur.

Les expériences de traitement d’Alec et d’Aden ont été très différentes. Alors qu’Alec a été confronté à des effets secondaires relativement légers et a passé une grande partie de son traitement en ambulatoire, Aden a enduré des effets plus graves dus au traitement.

“Il a suivi un traitement intensif pendant au moins les deux premiers mois”, a déclaré Scott. “Il y avait des jours où nous ne savions pas s’il allait s’en sortir.”

Luttes et soutien

Scott prend soin sans relâche d’Aden, d’Alec et de leurs quatre frères et sœurs. Récemment, les exigences du traitement d’Aden l’ont rendue incapable de travailler en raison des rendez-vous fréquents et des soins requis.

Tandis que les frais médicaux de la famille sont pris en charge, les dépenses quotidiennes continuent de s’accumuler. Le financement participatif, dirigé par la cousine de Scott, Tonya Renee Willis, vise à aider à soulager certaines difficultés de la famille.

Aden et Alec ensemble lors d’un match de baseball. Les jumeaux ont eu des réactions très différentes au traitement de la LAL.

Rhéa Scott



“Mes factures ne s’arrêtent pas parce qu’il est malade”, a déclaré Scott.

Aujourd’hui, Aden suit toujours un traitement avec le soutien de sa mère, de ses frères et sœurs et notamment de son frère jumeau Alec.

Même si les chances sont faibles, vous ne voulez jamais abandonner la vie. Alec O’Connell

Après tout ce qu’ils ont vécu, Scott et les jumeaux ont tous deux un espoir exceptionnel pour l’avenir et une résilience retentissante pour ne jamais abandonner.

“Peu importe les faibles chances, vous ne voulez jamais abandonner la vie”, a déclaré Alec.

Tandis qu’Aden ajoutait : “Peu importe ce qui m’est arrivé, peu importe ce qui va encore m’arriver. Je n’abandonnerai jamais.”

Faisant écho à cette positivité, Scott est également étonné par la force que partagent les garçons.

“Ce voyage qu’ils ont traversé tous les deux, et qu’ils traversent encore, est très difficile. Je crois que c’est la chose la plus difficile à laquelle ils auront jamais fait face dans leur vie. Alec doit maintenant être fort pour son frère tout en continuant à gérer ses problèmes. avec le traumatisme d’avoir un cancer”, a-t-elle expliqué.

Scott espère que l’expérience d’Alec et Aden pourra aider d’autres familles. “Mes espoirs pour l’avenir résident dans la sensibilisation au cancer infantile”, a-t-elle déclaré. “Comme ils ont tous les deux le même type de cancer, je prie pour qu’ils trouvent un remède. Je prie pour que l’histoire d’Alec et d’Aden ouvre la porte à davantage d’aide et de soutien pour les familles.”