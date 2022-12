Des jumeaux identiques, accusés de tricherie pour avoir obtenu les mêmes notes, remportent un procès en diffamation de 1,5 million de dollars

Des sœurs jumelles identiques, accusées de tricherie lors de leurs examens de faculté de médecine, ont remporté un procès en diffamation de 1,5 million de dollars contre l’Université de médecine de Caroline du Sud. Selon un rapport d’Insider, les jumelles identifiées comme étant Kayla et Kellie Bingham ont été accusées de “malhonnêteté académique” en mai 2016. Cela s’est produit après que leurs rebondissements aient été examinés dans lesquels leur performance a été jugée remarquablement similaire. Apparemment, les sœurs identiques ont répondu à 296 questions sur 307, dont 54 mauvaises réponses.

Cela a semblé discutable aux responsables de l’université, qui ont immédiatement lancé une enquête contre les sœurs. Selon le document judiciaire, le conseil d’honneur de l’école a accusé les frères et sœurs de se faire signe et même de se passer des notes pendant l’examen. Le conseil a ensuite statué que les jumeaux avaient triché lors de leurs examens de fin d’année en médecine. Lors d’une interaction avec le portail, les jumeaux ont également parlé de l’épreuve qu’ils ont dû subir après que leur école les ait qualifiés de “tricheurs”.

Kayla a révélé qu’ils étaient devenus un sujet de commérages et de réception froide pour beaucoup et que cela se produisait partout où ils allaient. “C’est arrivé au point où nous avons dû commander la livraison parce que nous ne pouvions plus aller au restaurant”, a déclaré Kayla. Leur école de médecine a suggéré que leurs scores similaires à l’examen étaient plus qu’une simple coïncidence. “C’était dévastateur. Nous savions tous les deux que nous n’avions rien fait de mal », a ajouté Kellie. Ce n’est que deux semaines après l’examen que la faculté de médecine a allégué que la fratrie avait triché à l’examen.

Maintenant, après six ans, les sœurs ont blanchi leur nom en remportant un procès en diffamation contre l’institut. Le jury qui a statué en faveur des sœurs jumelles leur a également accordé un total de 1,5 million de dollars de dommages et intérêts. Kellie aurait expliqué comment les sœurs jumelles se voyaient attribuer des sièges à la même table, mais elles étaient à quatre à cinq pieds l’une de l’autre. En plus de cela, elle a ajouté qu’ils ne pouvaient pas non plus se voir pendant l’examen car leur vision était bloquée par le moniteur.

