Des jumeaux échangeraient contre Michael A. Taylor des Royals

Ligue majeure de baseball il y a 2 heures

Quelques jours après avoir échangé l’un de leurs meilleurs bâtons, les Twins acquièrent l’un des meilleurs joueurs défensifs du baseball.

Les Royals de Kansas City échangent le voltigeur Michael A. Taylor aux Twins contre une paire de lanceurs de ligue mineure, par plusieurs rapports.

Taylor, qui aura 32 ans en mars, vient de connaître l’une de ses meilleures saisons au marbre au cours de ses neuf années de carrière. Il a frappé .254 avec un .670 OPS pour accompagner neuf circuits en 43 matchs.

Le principal argument de vente de Taylor, cependant, est son alignement. Il était à égalité pour le plus de retraits au-dessus de la moyenne (17) parmi tous les voltigeurs en 2021, l’aidant à remporter un gant d’or. Il a le neuvième plus grand nombre de retraits au-dessus de la moyenne (34) parmi tous les voltigeurs au cours des cinq dernières saisons.

Taylor devrait être le quatrième voltigeur des Twins derrière Byron Buxton, Max Kepler et Joey Gallo. Le Minnesota a bouleversé son alignement cette intersaison, signant Carlos Correa, Christian Vazquez et Gallo, et la semaine dernière a envoyé le champion au bâton AL 2022 Luis Arráez aux Marlins pour le lanceur partant Pablo Lopez .

Les Royals obtiendront le gaucher de 25 ans Evan Sisk et le droitier de 23 ans Steven Cruz en échange de Taylor.

