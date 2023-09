Des jumeaux de 4 ans retrouvés morts dans une maison de Jacksonville

La police de Jacksonville, en Floride, enquête sur la mort de deux jumeaux de quatre ans qui seraient morts après qu’un couvercle de coffre à jouets se soit refermé sur eux pendant qu’ils dormaient.

Le bureau du shérif de Jacksonville a déclaré samedi à CTVNews.ca qu’ils avaient trouvé les deux enfants inconscients dans une maison de Jacksonville le 25 août.

Dans une publication sur Facebook, Sadie Myers, la mère des jumeaux, raconte comment elle et sa famille ont trouvé les jumeaux « blottis » de la tête aux pieds dans le coffre à jouets en cèdre.

« J’ai couru pour vérifier et en quelques secondes, j’ai su que quelque chose n’allait pas, mais j’ai aussi vite réalisé qu’il était déjà trop tard », a-t-elle écrit dans le message en ligne publié dimanche.

Dans son article, elle a écrit que les jumeaux avaient dû se réveiller au milieu de la nuit pour jouer, comme ils le faisaient souvent, et s’endormir « dans un endroit étrange » de leur chambre – cette fois en choisissant le coffre à jouets où la famille entreposait. des peluches.

Myers a supposé que l’un des jumeaux avait dû bouger ou donner des coups de pied pendant la nuit, ce qui a provoqué la fermeture du couvercle du vieux coffre en bois de cèdre, a-t-elle écrit.

« Ce que je ne savais pas et je suis sûr que beaucoup d’autres ne le savent pas, c’est que la plupart des coffres à jouets en bois une fois fermés sont ÉTANCHES À L’AIR et également insonorisés », lit-on dans le message.

S’adressant à First Coast News, Myers a identifié les jumeaux, le plus jeune de ses quatre enfants, comme étant Aurora et Kellan Starr.

« Peu de gens connaissent la douleur de perdre deux enfants en même temps et de les perdre d’une manière qui n’a aucun sens », lit-on dans le message de Myers. « Mais je dois croire que quelque chose dans cet univers les a choisis spécifiquement, peut-être pour les protéger d’une tragédie future, ou peut-être parce que leurs âmes étaient trop parfaites pour ce monde. »

Plus tard dans sa publication sur Facebook, Myers a déclaré qu’elle et son mari, Don Starr, essayaient de ne pas passer chaque seconde à « pleurer d’agonie », car ils essayaient également de rester présents pour leurs fils aînés.

Elle a également mis en garde les autres parents contre la possession de structures de jouets similaires.

« J’espère que si vous avez un coffre à jouets comme celui-ci, vous le détruisez immédiatement !!! » lire le message.

La famille des jumeaux a refusé de parler avec CTVNews.ca pour le moment.