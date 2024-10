Des jumeaux canadiens dévoilent une supercar dingue de 2,35 millions de dollars

Résumé

Nicholas fait partie de l’équipe Driving.ca depuis 2018 et écrit spécifiquement sur les voitures classiques – comme sa première et actuellement unique voiture, sa Plymouth Valiant Scamp de 1971 – chaque fois que cela est possible, bien qu’il aime également explorer l’histoire des véhicules, le design automobile et l’histoire des véhicules. culture. Ses domaines d’intérêt spécifiques incluent les voitures américaines des années 30, 60 et 70.

Éditeur de nouvelles et de fonctionnalités de Driving.ca ; et contributeur de Driving.ca depuis 2018 Écrivain et éditeur professionnel depuis plus de 10 ans, publié dans certains des médias les plus lus au Canada et aux États-Unis. Ses spécialités comprennent des profils de voitures classiques, l’histoire de l’automobile et des histoires explorant la culture automobile canadienne obscure.

Éducation

Nicholas est diplômé de l’Université York avec un baccalauréat en rédaction professionnelle et une mineure en philosophie. Il est également titulaire d’une licence de pilote privé (PPL) canadienne ; et a suivi une formation pour devenir juge de concours.

Expérience

Nicholas a commencé par écrire des nouvelles pour Sympatico Autos (rebaptisé plus tard Autofocus) avant de devenir finalement rédacteur en chef de ce site Web. En 2018, il a rejoint Driving.ca et a été nommé peu de temps après rédacteur en chef des actualités et des fonctionnalités. Nicholas a également contribué à la section Wheels du Toronto Star; aux efforts éditoriaux de Hagerty ; et à un assortiment d’autres publications. Nicholas possède et entretient une Plymouth Valiant Scamp de 1971 depuis 2012 ; et a déjà bricolé une Ford modèle A de 1929. Il est un bénévole régulier au Concours d’élégance de Cobble Beach à Owen Sound, en Ontario; et un participant fréquent à l’événement Maple Mille de Classic Car Adventures dans le sud de l’Ontario.

Œuvres majeures de l’auteur

Nicholas adore explorer les coins négligés de la culture automobile canadienne. Pour Sympatico Autos, il a dressé un portrait approfondi de l’introduction désastreuse par General Motors de sa Firenza européenne sur le marché canadien ; rédigé un historique faisant autorité de la supercar MCV CH4 construite au Canada ; et organisé le premier essai en soufflerie d’un « guerrier aérodynamique » Dodge Charger Daytona de 1969 disponible en ligne. Pour Driving.ca, il a décrit la passion de Chris Hadfield pour les Ford Thunderbirds de première génération ; prouvé que les voitures d’avant-guerre, à l’exception de la Chrysler Airflow, étaient plus aérodynamiques vers l’arrière que vers l’avant ; et découvert l’histoire du Ferguson Super Sport, un roadster unique construit à Toronto dans les années 1960.