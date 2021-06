Des jumeaux britanniques ravagés par un sourire de crocodile sur la première photo ensemble depuis qu’une horrible attaque a laissé l’un d’eux se battre dans le coma

Une routarde britannique arrachée des mâchoires d’un crocodile alors qu’elle nageait avec sa sœur jumelle a été photographiée pour la première fois depuis l’horrible attaque.

Melissa Laurie, qui s’est battue pour la vie dans le coma, a été photographiée en souriant depuis l’hôpital lors d’une visite de sa brave sœur Georgia.

Le couple, 28 ans, visitait le lagon de Manialtepec près de la destination mexicaine de surf et de plage de Puerto Escondido lorsque l’attaque vicieuse s’est produite.

La courageuse Georgia a repoussé l’énorme croco après avoir attrapé sa sœur par la jambe et l’avoir entraînée dans un rouleau de la mort.

De nouvelles photos montrent Melissa dans une blouse d’hôpital aux côtés de sa sœur et de ses amis dans un hôpital d’Oaxaca.

D’autres photos montrent une déchirure sur le côté droit du nez de Melissa, qui est sa seule blessure visible, à part celles sous sa robe.

Sa sœur a déclaré à ITV News: « Nous avons vu le crocodile et nous avons essayé de nager pour nous mettre en sécurité, mais malheureusement, ma sœur n’y a pas échappé – alors cela l’a prise en dessous. »

Elle a ajouté : « Nous avons essayé de l’appeler par son nom mais il n’y a pas eu de réponse, alors je suis allée vers mes amis et j’ai essayé de retrouver mes amis, puis j’ai juste vu son corps flotter vers moi.

«Je suis passé à l’action avec mon entraînement au sauvetage dont je me souviens et j’ai traîné son corps vers moi et je l’ai allongée sur ma poitrine et j’ai essayé de se rétablir et elle a commencé à faire une crise.

« Et le crocodile est revenu deux fois – alors je l’ai battu mais la troisième fois, c’est quand j’ai subi le plus de blessures. »

Melissa avait été placée dans un coma artificiel après avoir subi des blessures mortelles au ventre et aux jambes, qui se sont infectées et ont entraîné une septicémie.

Le duo a insisté sur le fait qu’ils ne termineraient pas tôt leur voyage de rêve au Mexique malgré l’incident cauchemardesque.

Georgia a déclaré au Sun: « Melissa a un poignet fracturé qui mettra plus de temps à guérir que ses autres blessures.

« Elle pourrait aussi bien récupérer ici plutôt que de s’ennuyer à la maison.

« Nous n’allons certainement pas terminer notre tournée mondiale. Nous voulons continuer. Je peux bien récupérer ici et elle aussi. »

Les sœurs nageaient ensemble quand Georgia réalisa soudain que Melissa avait des ennuis.

Les filles faisaient partie d’un groupe de 25 touristes qui ont été emmenés par un guide sans licence – nommé localement comme un routard allemand appelé Richie – dans une zone de la lagune de Manialtepec connue pour la nidification des crocs.

Et Georgia a déclaré qu’elle avait réalisé que sa sœur avait l’air d’être « secouée » – avant de repérer une tête de crocodile de deux pieds de long émergeant de l’eau.

« C’est à ce moment-là qu’il l’a attrapée par la jambe et l’a mise dans un rouleau de la mort. Elle a tourné en rond et il essayait de l’entraîner », a-t-elle déclaré.

«Je le martelais, et c’est à ce moment-là qu’il m’a attrapé et m’a mordu le bras. Je l’ai frappé avec l’autre main et il m’a laissé partir. C’est arrivé trois fois.

« La bataille de crocs a semblé durer longtemps, mais l’adrénaline a fait son entrée. »

Elle dit avoir « frappé » la créature sur le nez avec les deux poings – ajoutant: « C’était dur, comme de frapper une table. »

S’exprimant sur This Morning, Georgia a déclaré: « À l’époque, je suis vraiment inquiète parce que la dernière chose que je vois, c’est qu’elle est prise sous l’eau et ensuite elle ne répond pas, donc, je pense à ce stade qu’elle est morte.

« Je nage ensuite jusqu’à ce que je puisse entendre mes amis, puis ils disent qu’il y a son corps et je vois son corps flotter face contre terre. »

Alors que les jumeaux criaient, leurs amis ont réussi à alerter un deuxième bateau de tourisme, dirigé par le guide expérimenté Gerardo Escamilla Perez, pour les secourir.

Une fois que Melissa a été hissée dans un autre bateau, l’étendue de ses blessures est devenue claire.

Georgia, une plongeuse qualifiée, a déclaré: « Elle avait des blessures par piqûre partout mais ne saignait pas.

« Elle dérivait dans et hors de conscience. Ce qui m’inquiétait, c’est qu’elle crachait du sang et disait: » Je me noie, je me noie « .

« C’était effrayant, et elle a crié aussi. J’ai pensé à la façon dont je l’avais vue face contre terre dans l’eau pendant longtemps, alors je m’inquiétais de la quantité d’eau qu’elle avait avalée. »

Les jumeaux, de Sandhurst, Berks, ont été emmenés dans un hôpital de Puerto Escondido.

Georgia a été soignée pour des marques de morsure et des entailles à la main et au poignet droits, et des égratignures sur les jambes.

On a découvert que Melissa avait un poignet fracturé et des lacérations à l’estomac, mais les médecins craignaient surtout qu’elle ait développé une septicémie, ou un empoisonnement du sang, dans ses blessures.

Heureusement, elle est maintenant sortie de son coma. Elle est toujours hospitalisée.

Jusqu’à présent, la facture médicale des filles a atteint 11 000 £, mais une page GoFundMe a permis de récolter plus de 43 800 £ pour la famille.

L’un des amis routards de Géorgie, le jeune voyageur allemand Max Lorijn, a déclaré : « C’est une fille tellement courageuse et fantastique.

« Je suis reconnaissant qu’elle ait eu un bon résultat et j’espère que sa sœur continuera d’aller bien. »