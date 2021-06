Des jumeaux britanniques de 92 ans se réunissent après un an de séparation en raison de la pandémie de Covid-19

Et si le coronavirus vous séparait de tout, en particulier de la famille que vous aimez, ou de votre épouse bien-aimée qui est un pilier de soutien jusqu’à la fin. Voici un exemple où un frère et une sœur jumeaux dévoués se sont isolés pour la première fois chez eux pendant plus d’un an en raison de la pandémie de Covid-19. Minnie et Patrick Speed, 92 ans, de Hull, East Yorkshire, ont passé toute leur vie ensemble et c’est la première fois qu’ils ont été séparés lorsque la crise des coronavirus a frappé l’année dernière. Tous deux ont déménagé à la maison de soins Saltshouse Haven à Hull. Minnie était dans l’unité Meaux et Patrik était dans l’unité Bilton Lodge, tous deux n’étaient pas autorisés à se voir en raison du protocole strict de Covid-19 afin de freiner le virus.

Enfin, les deux frères et sœurs ont été autorisés à se voir dans le jardin de la maison de soins après avoir tous deux été vaccinés contre Covid, a rapporté HullLive.

Les jumeaux sont mariés et ont passé toute leur vie ensemble, à l’exception des deux années où Patrik est parti en guerre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans une vidéo déchirante, les frères et sœurs très unis se sont finalement réunis en se jetant les bras l’un autour de l’autre et en se tenant la main pour la première fois depuis plus d’un an. Dans le clip, Patrik se dirige vers sa sœur avec l’aide d’une infirmière et les deux se sont embrassés émotionnellement avec une étreinte chaleureuse alors qu’ils se voient enfin physiquement comme une personne.

En parlant de ce moment précieux, Minnie a déclaré: « Il a pleuré quand il m’a vu, nous sommes tous les deux heureux de nous revoir. »

En réponse à cela, Patrick a déclaré : « Nous avons toujours vécu proches les uns des autres, nous avons travaillé ensemble, sauf lorsque j’ai été affecté en Inde. Nous sommes nés ensemble et nous nous retrouvons ensemble », a rapporté le Daily Mail.

Le moment exaltant a été filmé par la coordonnatrice des activités de la maison de soins, Sarah Patrick.

« Les frères et sœurs très unis ont hâte de passer plus de temps ensemble au soleil », déclare Sarah Patrick.

Sarah a également décrit leurs retrouvailles comme les choses les plus émouvantes qu’elle ait vues depuis longtemps. Elle a également déclaré que les trois membres du personnel de la maison de soins étaient en larmes après avoir vu ce moment émouvant.

« C’était juste un beau moment plein de joie et de bonheur », a-t-elle ajouté.

