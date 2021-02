Des jumeaux affamés de renommée, 18 ans, «  garçon assassiné, 4 ans, pour son téléphone Android de 120 £ pour financer leur candidature à la célébrité  »

Des frères jumeaux affamés de FAME auraient tué un garçon de quatre ans auquel ils avaient volé un téléphone de peur qu’il le dise à ses parents.

John Mark et John Kevin Salonga, 18 ans, sont accusés du meurtre du jeune aux Philippines après qu’un plan visant à voler et à vendre son mobile pour financer leur candidature à la célébrité a mal tourné.

Les frères auraient voulu prendre le combiné Android, d’une valeur de 8000 pesos (120 £), pour le vendre et utiliser l’argent afin de pouvoir se rendre dans la capitale, Manille, et poursuivre leurs rêves de célébrité.

Les jumeaux, cependant, auraient été surpris quand, alors qu’ils faisaient une descente dans la maison de Calulut, Pampanga, le lundi 15 février, le garçon de quatre ans est sorti de la chambre et les a surpris en train de voler le téléphone.

Ils auraient fui et emmené le jeune avec eux car ils craignaient qu’il le dise à ses parents, qui étaient au travail à l’époque.

S’adressant à la police, John Mark aurait avoué avoir emmené le garçon dans un bâtiment abandonné, où ils lui avaient fourré une serviette dans la bouche avant de l’étrangler.

Il a dit: «Nous avions peur que le garçon parle à ses parents de notre vol.

«J’ai essayé de dire à mon frère de simplement laisser partir le garçon, mais il voulait le tuer pour l’empêcher de parler à qui que ce soit.

La police a déclaré que le garçon se débattait et respirait toujours après avoir été étranglé, mais les jumeaux lui ont ensuite matraqué le visage avec une pierre.

Joel Manalang, le père du garçon, a déclaré qu’un chauffeur s’était arrêté à l’extérieur de leur maison mercredi soir et avait laissé un sac contenant le corps de son fils avant de partir en vitesse, rapporte le Inquirer.

Le conducteur a alors signalé que le sac avait été laissé par deux passagers auxquels il avait été transporté.

Les deux frères ont ensuite été arrêtés à Sindalan.

Le directeur de la police du centre de Luzon, le général de brigade Valeriano de Leon, a déclaré que les jumeaux faisaient maintenant face à des accusations de meurtre.

Il a déclaré: «Nous enquêtons toujours sur l’affaire et interrogeons les deux frères pour recueillir plus de preuves et savoir exactement ce qui s’est réellement passé.

« Nous préparons maintenant l’affaire du meurtre contre les jumeaux. »