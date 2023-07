Des jours plus brillants devant le gang de James alors que Bronny se rétablit

James Lebron’ fils Bronny a prouvé qu’il se remettait d’un passage choquant aux soins intensifs avec sa première apparition publique depuis son arrêt cardiaque. Il a célébré son rétablissement remarquable avec un dîner de famille James.

Lundi dernier, Bronny James, qui n’a que 18 ans, a fait un arrêt cardiaque lors d’un entraînement de basket-ball. Le personnel médical de l’USC est rapidement intervenu pour le sauver d’une urgence potentiellement mortelle.

« Hier, alors qu’il s’entraînait, Bronny James a fait un arrêt cardiaque. Le personnel médical a pu soigner Bronny et l’emmener à l’hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n’est plus en soins intensifs », commence le communiqué. « Nous demandons le respect et la confidentialité de la famille James et nous mettrons à jour les médias lorsqu’il y aura plus d’informations. »