« Des jours et des vies » fait revenir Kristian Alfonso et Peter Reckell

Salem va avoir un régal : Bo et Hope sont de retour.

Kristian Alfonso et Peter Reckell reprendront leurs rôles populaires pour un arc spécial diffusé en mai 2025. Les acteurs filment actuellement leurs scènes pour aider à célébrer la 60e saison du feuilleton.

Ils sont apparus ensemble pour la dernière fois en 2023, lorsque Bo est tombé dans un malheureux coma.

« Il y a un dicton que j’adore : « La vie vous emmène dans des endroits inattendus, mais l’amour vous ramène toujours à la maison » », a déclaré Alfonso à Insider TVqui a été le premier à annoncer la nouvelle. « Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis reconnaissant de pouvoir compter sur vous tous pour me soutenir et m’accueillir à nouveau à Salem. Ces épisodes avec Pete ne décevront pas. »

« C’est comme faire du vélo », a ajouté Reckell. « Et Dieu merci, ils en ont un à disposition à Salem. Nous savons que cette balade va vraiment plaire aux fans. Restez à l’écoute ! »

Alfonso est revenu pour la dernière fois dans la série en avril pour aider à faire ses adieux au personnage joué par Bill Hayes, décédé en janvier à 98 ans.

Le couple emblématique est apparu ensemble pour la première fois en 1983.