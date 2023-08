Des jours difficiles à venir, mais le feu de forêt de Yellowknife ne devrait plus atteindre la ville d’ici la fin du week-end

Faible consommation de données ou d’alimentation ? Lire un version à faible bande passante de cette histoire ici. Pour plus d’histoires, consultez notre Site Web de nouvelles de CBC North.

Un feu de forêt incontrôlable au nord-ouest de Yellowknife ne devrait plus atteindre les limites de la ville d’ici la fin de la fin de semaine, mais cela ne signifie pas que la ville est encore tirée d’affaire.

Les vents venant du nord-ouest samedi pourraient rapprocher le feu de forêt des limites de la ville, mais la capitale des Territoires du Nord-Ouest a connu un sursis pendant la nuit alors que la pluie est tombée et que les températures se sont refroidies.

Un maximum de 17 °C est attendu à Yellowknife samedi, mais on s’attend à ce qu’il se réchauffe à nouveau dimanche. Le feu de forêt est encore à environ 15 kilomètres.

Les hélicoptères et les avions-citernes devraient continuer à travailler sur cet incendie samedi car la visibilité est bonne.

NWT Fire a déclaré dans un communiqué qu’environ quatre millimètres de pluie étaient tombés pendant la nuit – un soulagement temporaire. Pendant ce temps, près de deux millimètres de pluie sont tombés sur le feu au nord-est de la ville près du sentier Ingraham.

REGARDER | Le maire de Yellowknife exhorte les résidents à partir : Le maire de Yellowknife exhorte les gens à «agir maintenant» face à la menace d’un incendie de forêt Rebecca Alty, mairesse de Yellowknife, affirme qu’il existe encore des options de sortie pour les personnes qui sont restées dans la capitale des TNO. « Le feu approche, nous travaillons dur pour l’arrêter, mais n’en venons pas à une situation où nous devons procéder à cette évacuation d’urgence », a déclaré Alty à CBC News.

« Un peu de pluie ne signifie pas qu’il est sûr de revenir à Yellowknife, Ndilǫ, Dettah ou Ingraham Trail », a écrit le service des incendies.

« Il y a encore des jours difficiles à venir et la menace pour la région demeure. »

Dimanche devrait apporter plus de vents d’ouest et des températures dans les années 20.

NWT Fire a déclaré que les incendies dans la région de North Slave brûlent profondément dans le sol, même si certains d’entre eux ne font que couver à la surface. Cela signifie qu’ils pourraient revenir à la vie.

En ce qui concerne l’incendie d’Ingraham Trail, NWT Fire a déclaré qu’il ne devrait pas atteindre l’autoroute dans les deux prochains jours, mais toute la zone reste à risque.

La mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, s’exprimant samedi sur CBC News Network. (Nouvelles de Radio-Canada)

S’adressant à Piya Chattopadhyay de CBC Radio samedi après-midi, la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, a demandé aux résidents de rester à l’extérieur de la ville jusqu’à ce qu’ils soient avisés qu’ils peuvent revenir en toute sécurité.

« J’ai hâte d’annoncer cette nouvelle mais aujourd’hui, malheureusement, ce n’est pas ce jour-là », a-t-elle déclaré.

Alty a pleuré en décrivant son soulagement face au nombre de personnes qui ont obéi à l’ordre de partir.

« La nuit dernière, je pense que j’ai eu l’une de mes meilleures nuits de sommeil de la semaine, juste en sachant que tant de gens sont sortis et en sécurité », a-t-elle déclaré.

Gaz disponible à Fort Providence, High Level

Les personnes qui quittent la ville en voiture le samedi peuvent faire le plein au Big River Service Center à Fort Providence ou à High Level, en Alberta. Selon le ministère de la Sécurité publique des Territoires du Nord-Ouest, le gaz sera également disponible à Steen River, en Alberta, jusqu’à 21 h samedi. Après cela, l’installation temporaire de Steen River fermera.

Les résidents qui n’avaient pas quitté Yellowknife ont fait le plein d’épicerie vendredi. (Jennifer Gauthier/Reuters)

Les vols au départ de Yellowknife commencent à ralentir, et on estime que 95 % des habitants de Yellowknife sont déjà partis. Bon nombre de ceux qui restent sont soit des travailleurs essentiels, soit participent à l’intervention d’urgence, et bon nombre d’entre eux devraient partir pour Winnipeg samedi.

La Sécurité publique a déclaré qu’un vol d’évacuation partira à 16 h 00 MT samedi. Ce vol emmènera les évacués à Winnipeg et ramènera certains travailleurs des services essentiels à leur port d’attache à Calgary.

Les gens peuvent s’inscrire pour des vols en se rendant à l’école secondaire Sir John Franklin. Apportez vos animaux de compagnie, et si vous avez besoin d’un tour, appelez le 867-444-0115. Les vols d’évacuation restants seront dirigés vers Winnipeg.

REGARDER | Les équipes coupent les arbres du côté ouest de Yellowknife : Un pare-feu géant construit à Yellowknife à l’approche des incendies de forêt Des pare-feu et des tuyaux d’arrosage sont déployés autour de Yellowknife alors que des incendies de forêt menacent la capitale des Territoires du Nord-Ouest. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par Peter Houweling, un résident de Yellowknife, montre un pare-feu géant creusé le long du boulevard Deh Cho, du côté ouest de la ville.

Plus tôt samedi, Alty a déclaré qu’environ 1 600 personnes qui ne sont pas des travailleurs essentiels restent à Yellowknife. Elle a dit qu’il y avait encore des vols si ces personnes ne pouvaient pas partir par l’autoroute.

Elle a réitéré l’appel à ces personnes pour qu’elles partent avant que la situation ne s’aggrave.

« S’il y a une urgence, nous voulons vraiment nous concentrer sur l’urgence en cours, et non sur l’évacuation d’urgence », a-t-elle déclaré.

Alors que les vents devraient souffler vers Yellowknife, Alty a déclaré que l’une des principales priorités de la ville était de s’assurer que les gens pouvaient toujours partir.

Elle a déclaré que le feu de forêt au nord-ouest de la ville se déplaçait plus lentement que prévu, avec de bonnes conditions pour que les bombardiers à eau volent.

Les équipes ont défriché environ 150 hectares de forêt (1,5 kilomètre carré) pour les coupe-feu autour de la ville, a-t-elle ajouté.

Toujours sous tension

La Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest dit samedi dans un communiqué que le personnel anti-incendie autour des sites hydroélectriques de Snare et de Bluefish et de l’installation de production d’électricité de Jackfish.

Le personnel continuera à exploiter ces installations « tant qu’il sera sécuritaire de le faire », a déclaré la société d’électricité, ajoutant que Jackfish a suffisamment de carburant pour continuer pendant une période « prolongée ». La société a déclaré qu’elle avait également assuré le réapprovisionnement de Jackfish.

Le rendez-vous territorialLe gouvernement a fourni les informations suivantes aux résidents :