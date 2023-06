Des jours de chaleur étouffante et des coupures de courant dans le nord de l’Inde submergent les hôpitaux alors que le nombre de morts augmente

BALLIA, Inde (AP) – Une vague de chaleur torride dans deux des États les plus peuplés de l’Inde a submergé les hôpitaux, rempli une morgue à pleine capacité et interrompu l’alimentation électrique, obligeant le personnel à utiliser des livres pour refroidir les patients, alors que les autorités enquêtent sur le nombre de décès qui a atteint près de 170.

Dans l’État de l’Uttar Pradesh, dans le nord du pays, 119 personnes sont mortes de maladies liées à la chaleur au cours des derniers jours, tandis que l’État voisin du Bihar a signalé 47 décès, selon des informations locales et des responsables de la santé.

« Tant de gens meurent de chaleur que nous n’avons pas une minute pour nous reposer. Dimanche, j’ai transporté 26 cadavres », a déclaré à l’Associated Press Jitendra Kumar Yadav, conducteur de corbillard dans la ville de Deoria, à 110 kilomètres (68 miles) de Ballia.

D’autres résidents ont dit qu’ils avaient peur de sortir après le milieu de la matinée.

Le plus grand hôpital du district de Ballia dans l’Uttar Pradesh n’est pas en mesure d’accueillir plus de patients. Les responsables ont déclaré que la morgue était pleine après que 54 personnes, toutes âgées souffrant de divers problèmes de santé, sont décédées pendant la vague de chaleur. Certaines familles ont été invitées à ramener les corps de leurs proches chez eux.

Dimanche, le ministre de la Santé de l’État, Brajesh Pathak, a déclaré qu’une équipe de deux membres examinerait les causes du grand nombre de décès et déterminerait combien d’entre eux sont directement liés à la chaleur.

Alors que les régions du nord de l’Inde sont connues pour leur chaleur étouffante pendant les mois d’été, les températures ont toujours été supérieures à la normale, selon le département météorologique indien, avec des maximales atteignant 43,5 degrés Celsius (110 degrés Fahrenheit). Une vague de chaleur est déclarée en Inde si les températures sont au moins 4,5 C au-dessus de la normale, ou si la température est supérieure à 45 C (113 F).

« Nous avons émis des avertissements de vague de chaleur ces derniers jours », a déclaré Atul Kumar Singh, scientifique à l’IMD.

Malgré les avertissements, les responsables gouvernementaux n’ont demandé aux gens de se préparer à la chaleur que dimanche, lorsque le nombre de morts a commencé à augmenter.

En plus du stress thermique, des pannes de courant constantes dans toute la région privent les gens d’eau courante, de ventilateurs ou de climatiseurs.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a déclaré que le gouvernement prenait des mesures pour assurer une alimentation électrique ininterrompue. Il a exhorté les citoyens à coopérer et à utiliser l’électricité judicieusement.

« Chaque village et chaque ville devraient recevoir une alimentation électrique adéquate pendant cette chaleur torride. Si des défauts surviennent, ils doivent être résolus rapidement », a-t-il déclaré vendredi soir dans un communiqué.

À l’intérieur de l’hôpital de district de Ballia, les scènes chaotiques rappelaient la pandémie de coronavirus, les familles et les médecins se bousculant car de nombreux patients nécessitaient une attention urgente. Les couloirs sentaient l’urine, les ordures et les déchets médicaux, et les murs de l’hôpital étaient tachés de crachat de feuille de bétel.

« Tout notre personnel est ici depuis trois jours d’affilée et est complètement débordé », a déclaré le Dr Aditya Singh, un médecin urgentiste.

Les services de l’hôpital n’avaient pas de climatiseurs fonctionnels et les unités de refroidissement installées ne fonctionnaient pas correctement en raison des fluctuations de courant. Les préposés éventaient les patients avec des livres et essuyaient leur sueur pour tenter de les garder au frais.

Les responsables ont déclaré que les cas les plus graves étaient transférés vers les hôpitaux des grandes villes voisines telles que Varanasi, et que davantage de médecins et de ressources médicales étaient envoyés à l’hôpital de district pour faire face à la crise induite par la chaleur.

Les experts du climat disent que les vagues de chaleur vont se poursuivre et que l’Inde doit mieux se préparer pour faire face à leurs conséquences. Une étude de World Weather Attribution, un groupe universitaire qui examine la source de la chaleur extrême, a révélé qu’une vague de chaleur torride en avril qui a frappé certaines parties de l’Asie du Sud était rendue au moins 30 fois plus probable par le changement climatique.

« Les plans pour faire face aux vagues de chaleur sont essentiels pour minimiser leurs effets et préserver des vies. Ces plans comprennent des approches globales pour faire face aux épisodes de forte chaleur, telles que des campagnes de sensibilisation du public, la fourniture de centres de refroidissement et une assistance médicale », a déclaré Aditya Valiathan Pillai, chercheur associé dans un groupe de réflexion basé à New Delhi, Center pour la recherche sur les politiques.

Arasu a rapporté de Bengaluru, en Inde. Les rédacteurs de l’Associated Press Biswajeet Banerjee à Lucknow, en Inde, et Indrajit Singh à Patna, en Inde, ont contribué à ce rapport.

Rajesh Kumar Singh, Piyush Nagpal et Sibi Arasu, Associated Press