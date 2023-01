Des journalistes ukrainiens dévoilent la corruption ukrainienne

Commentez cette histoire Commenter

Pour un haut responsable ukrainien, la chute est venue d'une faiblesse fatale : Un intérêt marqué pour les voitures de luxe. En octobre, le média ukrainien Bihus.info a partagé des photos de Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président Volodymyr Zelensky, au volant d'un nouveau SUV Chevrolet Tahoe qui avait été donné pour l'aide humanitaire. Deux mois plus tard, le le site d'information Ukrainska Pravda a rapporté que Timochenko avait été filmé plusieurs fois au volant d'une Porsche Taycan 2021, d'une valeur d'environ 100 000 $, à travers Kyiv plus tôt dans l'année.

Timochenko a rejeté les insinuations, suggérant que la Chevrolet était utilisée pour des affaires officielles et qu’il n’avait emprunté que la Porsche. Mais alors qu’une grande partie du pays subissait une dévastation économique, les modes de transport ostentatoires choisis par un conseiller principal de Zelensky ont fait des vagues.

« Les représentants du pouvoir dans ce pays, dont un quart de territoire est déjà en ruine, peuvent-ils vivre luxueusement ? a écrit Mykhailo Tkach, le journaliste d’Ukrainska Pravda qui a publié l’histoire sur la Porsche.

Cette semaine, Kyiv a connu une série de démissions ou de licenciements, dont beaucoup semblaient être liés à des allégations de corruption. Timochenko était parmi les plus en vue à quitter ses fonctions, mais il y avait aussi le vice-ministre de la Défense Vyacheslav Shapovalov et le procureur général adjoint Oleksiy Symonenko, ainsi que cinq gouverneurs de provinces de première ligne.

Les gros titres sont profondément inconfortables pour le gouvernement ukrainien. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, Zelensky est devenu une icône internationale, loué pour sa résilience et sa main ferme. Mais les rapports de corruption sont susceptibles d’alarmer de nombreuses personnes dans les capitales occidentales, qui ont envoyé d’énormes sommes d’argent à l’Ukraine pour compenser la catastrophe économique de la guerre.

Mais il est important de se rappeler qui a découvert les allégations de corruption ukrainienne : les journalistes ukrainiens et les militants anti-corruption.

De hauts responsables ukrainiens évincés lors d’une opération anti-corruption

Que l’Ukraine ait un problème de corruption n’est pas une nouvelle. Il a été doublé le pays le plus corrompu d’europe. Dans le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International, le pays était classé 122 pire sur 180 pays.

Mais alors que cette réputation de corruption est connue dans le monde entier – l’ancien président Donald Trump a qualifié l’Ukraine de “troisième pays le plus corrompu” – peut-être moins reconnu est le nombre d’Ukrainiens qui s’opposent à la corruption. En effet, pour les journalistes d’investigation désireux d’enquêter sur la corruption, l’Ukraine a fourni un matériel riche.

Bihus.info a été fondée par Denis Bigus, un journaliste d’investigation qui a animé l’émission télévisée “Notre argent”. Bigus s’est d’abord fait connaître à l’échelle internationale pour avoir aidé à créer YanukovychLeaks, un site Web qui a permis de découvrir les finances de l’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch – le dirigeant pro-Moscou évincé en 2014 qui a laissé derrière lui un manoir avec un zoo privé et une collection de voitures de luxe.

Bihus a également travaillé chez Ukrainska Pravda, une organisation de presse en ligne fondée en 2000 qui a suscité une large attention pour son travail d’enquête. Ce point de vente a également dirigé les reportages qui ont conduit à la démission de Symonenko cette semaine, Tkach rapportant plus tôt ce mois-ci que le procureur général adjoint d’Ukraine s’était rendu à Marbella, en Espagne, au cours du Nouvel An et avait été vu en train de conduire. dans la Mercedes controversée d’un homme d’affaires.

Yuriy Nikolov, un autre journaliste ukrainien bien connu de la publication Mirror of the Week, fourni les révélations qui a forcé Shapovalov à quitter ses fonctions cette semaine, rapportant qu’un récent contrat d’approvisionnement de 350 millions de dollars comprenait des produits alimentaires de base à des prix fortement gonflés.

C’est juste gratter la surface. Des journalistes ukrainiens travaillant pour l’unité d’enquête de Radio Free Europe/Radio Liberty, “Skhemy”, ou “schemes” en anglais, ont également découvert de nombreuses allégations de corruption officielle en Ukraine, forçant l’année dernière la démission d’un juge en Cour suprême d’Ukraine pour possession d’un passeport russe.

Et il n’y a pas que les journalistes qui découvrent la corruption. Des groupes ukrainiens à but non lucratif, tels que le célèbre Centre d’action anti-corruption, ont mené leurs propres enquêtes et appelé à des réformes. Pendant ce temps, après le renversement de Ianoukovitch en 2014 et la découverte ultérieure d’une corruption à grande échelle, Kyiv a créé le Bureau national anti-corruption d’Ukraine.

Cet organisme a pour mandat d’enquêter et de préparer des dossiers contre des personnes soupçonnées de corruption – comme l’a montré ce week-end lorsqu’il a supervisé une opération d’infiltration qui a vu le vice-ministre de l’Infrastructure Vasily Lozinskiy arrêté pour avoir prétendument accepté un pot-de-vin de 400 000 $ sur un achat d’équipement.

Bien avant sa guerre en Ukraine, Poutine a fait la guerre aux journalistes russes

La lutte contre la corruption est une entreprise risquée. L’un des rédacteurs fondateurs d’Ukrainska Pravda, Georgiy Gongadze, a été assassiné après avoir enquêté sur la corruption du gouvernement. A tout juste 31 ans, son corps a été retrouvé dans une forêt, décapité et recouvert d’acide.

“Gongadze a essayé d’être comme un journaliste normal, il n’a pas essayé d’être un héros”, a déclaré Serhiy Leshchenko, un journaliste ukrainien qui a ensuite édité Ukrainska Pravda. a déclaré à la BBC en 2004. « Mais en Ukraine, c’est une activité courageuse d’être journaliste.

Leshchenko travaille maintenant dans le bureau de Zelensky, mais les dangers qu’il a décrits persistent. L’année dernière, Tkach d’Ukrainska Pravda ont décrit le harcèlement lié à leur dénonciation, tandis que les éditeurs de Bihus.info ont rapporté que des inconnus se faisaient passer pour leurs reporters. Les journalistes se sont plaints que sous les médias ukrainiens en temps de guerre, il est devenu encore plus difficile de rendre compte de la corruption.

Pour l’Ukraine elle-même, il y a un grand risque de réputation. Les enquêtes sur la corruption peuvent ternir la réputation internationale du pays, tout comme il a le plus besoin d’une aide mondiale. Pendant ce temps, avec d’énormes sommes d’argent affluant vers l’Ukraine, la corruption pourrait bien être pire que jamais. Cela pourrait créer des questions inconfortables pour le gouvernement de Zelensky (le président ukrainien lui-même a été nommé dans les Panama Papersun ensemble de fichiers divulgués du paradis bancaire offshore).

À bien des égards, la bataille contre la corruption en Ukraine est étroitement liée à la guerre – à tel point que Bihus lui-même a quitté le journalisme pour se porter volontaire dans la lutte contre la Russie l’année dernière et est maintenant opérer des drones sur le front sud.

La Russie est l’un des pays les moins bien classés dans l’indice de perception de la corruption, où il était 136 l’année dernière. Et bien qu’il existe de nombreux excellents journalistes d’investigation russes qui découvrent la corruption, leurs dénonciations sont souvent suivies de haussements d’épaules et de silence plutôt que de démissions et de licenciements.