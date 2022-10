Des journalistes turcs dénoncent la nouvelle loi sur les “fausses nouvelles” du pays

Un kiosque à Istanbul le 17 avril 2017, montrant des journaux turcs un jour après le référendum en Turquie. La Turquie se classe actuellement au 149e rang sur 180 pays dans l’indice mondial de la liberté de la presse, avec 90 % des médias nationaux sous contrôle gouvernemental, selon l’organisation internationale à but non lucratif Reporters sans frontières.

Le Parlement turc a ratifié la semaine dernière une loi prévoyant des peines de prison pour les journalistes et les utilisateurs des médias sociaux qui diffusent de “fausses nouvelles” ou de la désinformation. Le terme “fausses nouvelles” est souvent défini, plus largement, comme des informations trompeuses ou fabriquées colportées comme des nouvelles légitimes.

Des manifestants tenant le quotidien turc Cumhuriyet lors d’une manifestation avant le procès du personnel du principal quotidien d’opposition du pays le 11 septembre 2017 dans le quartier de Silivri à Istanbul. L’affaire, qui s’est ouverte à Istanbul en juillet, impliquait 17 écrivains, dessinateurs et cadres actuels et anciens de Cumhuriyet (“République”) qui ont été jugés pour “terrorisme”.

Il a ajouté qu’il n’est pas clair comment les procureurs infligeront des sanctions aux auteurs, car le crime est défini en “termes vagues et ouverts” et manque de définitions juridiques claires.

La loi comprend des articles tels que la délivrance de cartes de presse et une procédure de correction de la désinformation en ligne. En plus de cela, les peines peuvent être augmentées de moitié si la désinformation est diffusée via des comptes anonymes.

“Le projet de loi fournit un cadre pour une censure étendue des informations en ligne et la criminalisation du journalisme, ce qui permettra au gouvernement de maîtriser et de contrôler davantage le débat public à l’approche des élections générales en Turquie en 2023”, dit une coalition de 22 organisations de défense de la liberté de la presse du monde entier.

La déclaration publiée par les groupes de défense de la liberté de la presse mentionne que la “définition vaguement formulée” du projet de loi de ce qui constitue de la désinformation exposera des millions d’internautes au risque de sanctions pénales.

Le vice-ministre turc des transports et des infrastructures, Omer Fatih Sayan, a tweeté la semaine dernière que il “regrette de voir” que “les discours de haine, la désinformation, la manipulation” se développent “comme une avalanche” sur les plateformes de réseaux sociaux.

“Nous devons établir un Internet plus propre et plus sûr pour nos citoyens, c’est notre devoir le plus important”, a-t-il tweeté.