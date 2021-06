La soi-disant presse dans ce pays, par laquelle nous entendons bien sûr « pas du tout la presse mais juste des propagandistes de premier plan se faisant passer pour des médias », poursuit sans relâche, traque, harcèle et traque Joe Manchin et Kyrsten Sinema pour mettre fin au Sénat l’obstruction systématique, et cela devient vraiment absurde.

La liste compilée par Fox News ici n’est que partielle si vous pouvez le croire, mais comprend Manu Raju harcelant Manchin, le Sinema pile-on, une embuscade de CBS, Joy Reid de MSNBC, Don Lemon de CNN et Chris Cuomo. Et bien sûr la reine du drame Brian Williams.

«Je vais commencer par deux questions, qui peuvent toutes deux nécessiter juste un soupçon d’analyse de la part du journaliste, et les voici. Qu’est-ce qui fait de lui un démocrate ? Et, comme tant de gens le croient, profite-t-il secrètement de ce moment ? »

« Euh, dis Lisa, voulez-vous deviner pourquoi Biden semble si déterminé à continuer à poursuivre le bipartisme? »

Quoi. A. Hack.