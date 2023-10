Des journalistes sur le terrain en Israël confirment les récits de nourrissons décapités – Twitchy

Comme Twitchy l’a rapporté plus tôt, le journaliste du Los Angeles Times, Adam Elmahrek, n’a pas nié que des femmes et des enfants innocents aient été massacrés par des terroristes du Hamas, mais il a déclaré qu’il fallait cesser de répandre la rumeur selon laquelle des bébés avaient été décapités… ce n’est que le brouillard de la guerre.

Journalistes, c’est le brouillard de la guerre. Vous verrez toutes sortes de réclamations. N’amplifiez pas les informations sensationnelles non vérifiées https://t.co/7tiCNAj3j9

La seule source des « bébés décapités du Hamas » semble être l’armée israélienne, largement connue pour répandre des mensonges et de la désinformation.

Elmahrek est peut-être journaliste d’investigation, mais il n’est pas sur le terrain en Israël. Des journalistes confirment que des nourrissons et des jeunes enfants ont été décapités par des terroristes du Hamas. Nous ne savons pas pourquoi il ne veut pas que cela soit connu, ou s’il mettra à jour son tweet s’il voit lui-même les photos.

Une journaliste française d’un grand média confirme la décapitation de bébés dans un kibboutz en Israël par le Hamas, affirmant qu’elle a vu des images des atrocités et les a recoupées, et que ses collègues ont également vu les corps.

La traduction Google ressemble à ceci :

🔺 Des nourrissons et des enfants de moins de 2 ans ont été décapités par le Hamas dans le kibboutz de Kfar Aza. C’est une horreur, un massacre.

Pour ceux qui demandent la source. Elles sont multiples : armée israélienne, service de renseignement intérieur et images atroces qui me sont parvenues et que j’ai pu recouper. Mais la meilleure source reste celle-là : des journalistes courageux de la presse étrangère qui ont pu voir/accepté de voir de leurs propres yeux les corps à Kfar Aza.