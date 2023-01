Des journalistes sud-soudanais arrêtés pour une vidéo du président Salva Kiir “se mouillant” | Nouvelles du monde

Six journalistes ont été arrêtés après la diffusion d’une vidéo semblant montrer le président du Soudan du Sud en train de se mouiller.

Les images ont été largement partagées le mois dernier et montrent une tache sombre qui s’étend sur le pantalon du président Salva Kiir et une tache humide qui se forme sur le sol alors qu’il se tient debout pour l’hymne national.

Le syndicat national des journalistes a déclaré que ces personnes travaillaient pour la South Sudan Broadcasting Corporation et avaient été arrêtées mardi et mercredi.

Ils sont soupçonnés de savoir comment la vidéo a été diffusée, a déclaré le président du syndicat Patrick Oyet.

Il les a nommés caméramans Joseph Oliver et Mustafa Osman ; monteur vidéo Victor Lado; contributeur Jacob Benjamin; et Cherbek Ruben et Joval Toombe de la salle de contrôle.

“Nous sommes inquiets parce que ceux qui sont actuellement détenus sont restés plus longtemps que ce que prévoit la loi”, a ajouté M. Oyet.

La loi en Soudan du sud stipule que les personnes doivent être détenues pendant un maximum de 24 heures avant de voir un juge.

M. Kiir, 71 ans, est le chef de file depuis que le pays a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, mais l’ONU affirme que la violence et l’insécurité continuent de sévir dans le pays.

Il n’y a pas eu d’élection présidentielle depuis son arrivée au pouvoir, et une récemment prévue a de nouveau été reportée à 2024.

Les responsables ont démenti les rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles il ne se sentait pas bien, mais les images ont été citées comme preuve qu’il n’était pas apte à diriger.

D’autres ont déclaré que la diffusion du clip était irrespectueuse.