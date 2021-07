Des journalistes qui ont « SURVÉCU » à l’émeute du Capitole se moquent alors que Vice dit qu’ils sont toujours aux prises avec un traumatisme – RT USA News

Le corps de presse de Capitol Hill a trouvé peu de sympathie sur les réseaux sociaux après que Vice News a publié un article disant que certains journalistes restent tellement traumatisés par l’émeute du 6 janvier qu’ils suivent une thérapie et ont du mal à dormir.

En fait, selon l’article de Vice de mardi, certains des journalistes qui « Survécu » l’émeute ne retournera même pas au Capitole pour faire leur travail, malgré le fait qu’ils continuent de couvrir le Congrès. « Un journaliste de longue date de Capitol Hill a opté pour une retraite anticipée peu de temps après avoir vécu l’émeute », a déclaré le média.

Le journaliste de Bloomberg News, Erik Wasson, a déclaré à Vice qu’il souffrait de symptômes de stress post-traumatique et qu’il craignait qu’un tel incident ne se reproduise. « Cela ressemble à l’un de ces films d’horreur, comme la fin de » Jaws « » il a dit. « Tout semble copacifique sur la plage, mais vous vous demandez s’il y a quelque chose là-bas. »

Le thème sous-jacent de l’histoire, bien sûr, était le mal des républicains. Aussi secoué qu’il était par les bruits et les scènes effrayantes de l’émeute, un journaliste a été encore plus abasourdi par le fait que de nombreux républicains de la Chambre ont osé voter contre la certification des victoires électorales du président Joe Biden dans deux États – même après la violation du Capitole, comme si les événements de la journée auraient dû annuler leurs inquiétudes concernant une fraude présumée. Un autre a déclaré qu’il n’interviewerait plus le sénateur Josh Hawley (R-Missouri) car à la lumière de la contestation par le législateur de la victoire de Biden, « Je ne me soucie plus de ce que vous pensez de la technologie. » D’autres encore sont dégoûtés quand ils entendent les républicains « pousser les mensonges » cette « antifa » (minuscule) ou le FBI a agité le « insurrection. »

Le théoricien du complot du Russiagate, Brian Stelter, critique en chef des médias à CNN, a été tellement touché par l’histoire dramatique et poignante de Vice qu’il aurait souhaité avoir pensé à l’écrire en premier. Mais d’autres observateurs n’étaient pas aussi émus.

Le journaliste indépendant Glenn Greenwald faisait partie des nombreux commentateurs sur Twitter qui se demandaient ce qu’il adviendrait du délicat corps de presse du Capitole s’ils devaient faire des reportages depuis des zones de guerre ou « retirez les gouvernements autoritaires qui tentent de les emprisonner ». Il ajouta, « Demandez-vous également s’ils prennent quelques secondes pour comparer leur » traumatisme « à celui de Julian Assange. »

Je me demande ce qui leur arriverait s’ils devaient se présenter depuis des zones de guerre ou renverser des gouvernements autoritaires qui tentent de les emprisonner ? Je me demande aussi s’ils prennent un jour quelques secondes pour comparer leur « traumatisme » à celui de Julian Assange ? – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 6 juillet 2021

Le journaliste du Washington Times, Mike Glenn, a déclaré : « J’ai dû écouter ces » histoires de guerre « de journalistes et je me suis dit: » Repose-toi, Audie Murphy. Ce n’était pas la bataille des Ardennes.

J’ai dû écouter ces « histoires de guerre » de journalistes et je me suis dit: « Calme-le, Audie Murphy. Ce n’était pas la bataille des Ardennes. » – Mike Glenn (@mrglenn) 6 juillet 2021

Vice a noté que Wasson de Bloomberg avait une arme pointée sur lui par un soldat cambodgien lorsqu’il travaillait à l’étranger, « mais ça [the riot] était différent. »

Après l’effrayante brèche du Capitole, Wasson a fait des recherches sur les techniques de survie aux émeutes, notamment sur l’utilisation d’un stylo en métal comme arme. Il a déclaré qu’il avait plus peur de retourner au Capitole pour l’inauguration de Biden le 20 janvier – malgré la présence de 26 000 soldats de la Garde nationale – que pendant l’émeute elle-même.

Les médias ont décrit l’émeute comme ayant tué cinq personnes, et les premiers rapports de CNN et d’autres ont faussement déclaré que des partisans de l’ancien président Donald Trump avaient matraqué un policier à mort. L’officier, Brian Sicknick, est décédé de causes naturelles, selon une autopsie longtemps retardée, et trois des personnes décédées pendant l’émeute étaient des partisans de Trump qui ont succombé à des problèmes de santé, notamment une crise cardiaque. La seule personne qui a été tuée était la partisane de Trump, Ashli ​​Babbitt, qui a été abattue par un policier non identifié.





Quatre personnes ont été inculpées d’infractions visant des membres des médias pendant l’émeute, notamment la prise et la destruction de matériel photographique. Certains manifestants frauduleux auraient crié et craché sur les journalistes. Parmi les autres infractions présumées figuraient le tacle d’un caméraman et les railleries et les bousculades d’un photographe du New York Times.

Les utilisateurs des médias sociaux ont fait valoir que, comme l’émeute elle-même, la souffrance des journalistes est exagérée. « Les journalistes qui ont survécu sont en difficulté ? a tweeté un commentateur. « Je me demande ce que penseraient les correspondants de la Seconde Guerre mondiale. »

Les journalistes qui ont survécu sont en difficulté ? Vous voulez dire, genre, les 100 % qui ont réussi ? Je me demande ce qu’en penseraient les correspondants de la Seconde Guerre mondiale. pic.twitter.com/zMAGDizIbO – Raspoutine réveillé (@MrJames55905855) 6 juillet 2021

Le journaliste Michael Tracey a déclaré qu’en étant déclaré « survivant, » tout journaliste qui était au Capitole le 6 janvier a un nouveau privilège, car il « signifie utilement que vos arguments ne peuvent jamais être contestés, de peur que cela n’aggrave le » traumatisme « que vous prétendez avoir subi. »

Si vous êtes journaliste et que vous étiez présent au Capitole le 6 janvier, vous avez officiellement le droit de vous appeler un « survivant » – ce qui signifie utilement que vos arguments ne peuvent jamais être contestés, de peur que cela n’aggrave le « traumatisme » que vous prétendez vous souffert https://t.co/zksn9RgpbD – Michael Tracey (@mtracey) 6 juillet 2021

