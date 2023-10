Des journalistes perquisitionnés et une affaire antiterroriste contre NewsClick au milieu d’une dispute sur les fonds chinois

Les domiciles de plusieurs journalistes associés à NewsClick ont ​​été perquisitionnés aujourd’hui dans le cadre d’une affaire relevant de la stricte loi sur les activités illégales (prévention) (UAPA). Selon des sources, la police de Delhi avait enregistré l’affaire en vertu de la loi antiterroriste le 17 août, quelques jours après qu’une enquête du New York Times ait allégué que le portail d’information avait reçu un financement d’un réseau de propagande chinoise.

Les perquisitions d’aujourd’hui ont été menées par des agents de la cellule spéciale de la police de Delhi dans une vingtaine d’endroits de la RCN de Delhi. Aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent, mais des sources indiquent que certains journalistes ont été emmenés au commissariat de police pour y être interrogés.

Auparavant, la Direction de l’application des lois avait déposé une plainte contre le portail d’information et enquêté sur son financement. L’agence centrale avait également saisi certains actifs liés au portail d’information.

L’affaire, selon des sources, concerne des violations présumées du financement étranger et de son utilisation. Le nouveau FIR est basé sur les informations partagées par la Direction de l’application des lois.

L’ED a précédemment allégué que le portail d’information avait reçu une somme de près de Rs 38 crore d’entités liées à la Chine, et la manière dont ce montant avait été utilisé est sous le scanner.

Les personnes ayant reçu des salaires ou des rémunérations de NewsClick sont sous le scanner. Les ordinateurs portables et les téléphones des journalistes dont les domiciles ont été perquisitionnés aujourd’hui ont été saisis pour une enquête plus approfondie.

Des sources policières ont indiqué que de plus amples informations sur les perquisitions seraient partagées ultérieurement.

En août, une enquête du New York Times avait affirmé que NewsClick faisait partie des organisations financées par un réseau lié au millionnaire américain Neville Roy Singham et qui fait la promotion de la propagande chinoise.

Le portail d’information et ses sources de financement ont été examinés en 2021, lorsque l’aile des infractions économiques de la police de Delhi a porté plainte contre lui. L’affaire de la Direction de l’application de la loi était fondée sur cette affaire. La Haute Cour de Delhi a accordé aux promoteurs de NewsClick une protection contre l’arrestation, et l’affaire est désormais portée devant les tribunaux.

Les bureaux du portail d’information ont également été perquisitionnés par des agents de l’impôt sur le revenu en 2021 dans le cadre d’une affaire présumée d’évasion fiscale.

Le rédacteur en chef de NewsClick, Prabir Purakayastha, avait alors dénoncé la répression contre le portail d’information. « Ces enquêtes menées par diverses agences et ces allégations sélectives sont des tentatives d’étouffer le journalisme indépendant des organisations médiatiques – y compris NewsClick. La Constitution indienne, en vertu de l’article 19(1)(a), garantit le droit à la liberté d’expression, un au cœur de notre travail », avait-il déclaré.

Suite à l’article du New York Times en août, M. Purkayastha l’avait déclaré à l’Indian Express. « Il ne s’agit pas d’allégations nouvelles. Elles ont été faites dans le passé. Nous y répondrons devant l’instance appropriée, c’est-à-dire le tribunal, car l’affaire est en instance. »

Le Press Club of India a exprimé ses inquiétudes face à ces raids. « Le Press Club Of India est profondément préoccupé par les multiples perquisitions menées au domicile des journalistes et des écrivains associés à Newsclick. Nous suivons l’évolution de la situation et publierons une déclaration détaillée.

« Le PCI est solidaire des journalistes et demande au gouvernement de fournir des détails. #DefendMediaFreedom », ajoute-t-il.