NEW YORK (AP) – Appeler un hôpital pour voir si un lit était disponible pour un patient COVID-19 ne fait pas partie de la description de poste de la présentatrice de nouvelles télévisées de Houston, Chauncy Glover. Ni guider un spectateur en ligne pour trouver un endroit pour se faire vacciner.

Il a fait les deux et n’est pas seul. Les auditeurs et les lecteurs de tout le pays s’adressent directement aux journalistes pour obtenir de l’aide pendant la pandémie de coronavirus, et beaucoup réagissent.

«Nous faisons maintenant plus que ce que nous avions négocié», a déclaré Glover. «Nous devons être plus intelligents sur ces sujets. Nous devons en savoir plus. Pour tant de gens, cela peut être la vie ou la mort.

Cela a commencé pour Glover au printemps dernier, quand il est tombé avec COVID-19 et a raconté son histoire aux téléspectateurs de KTRK-TV. Par téléphone, e-mail et SMS, il était parsemé de questions après son retour au travail: comment vous sentiez-vous? Dois-je m’inquiéter si j’ai ce symptôme? Qu’avez-vous fait pendant la quarantaine pour ne pas devenir fou?

Un téléspectateur a décrit les symptômes qui ont amené Glover à lui suggérer d’aller à l’hôpital, et le présentateur de nouvelles a suivi des appels pour lui trouver de l’espace.

Au cours du dernier mois, les demandes de renseignements sur la façon de se faire vacciner sont devenues les plus courantes. La radio publique du sud de la Californie, qui a un programme de sensibilisation communautaire agressif, a posé 275 questions à ce sujet en deux jours la semaine dernière, a déclaré Ashley Alvarado, directrice de l’engagement communautaire.

Les auditeurs ont également interrogé l’équipe d’Alvarado sur les allocations de chômage, sur l’opportunité d’annuler un mariage familial ou s’il était illégal d’organiser un service funéraire pour un parent décédé.

Alvarado conseille fréquemment les journalistes à des histoires potentielles en fonction de ce que son département entend. De même, les questions que reçoit Lisa Krieger, journaliste scientifique et médicale, sont du fourrage pour les fonctionnalités et les conseils des consommateurs publiés dans le Mercury News de San Jose, en Californie, et les journaux partenaires du Bay Area News Group.

CC Davidson-Hiers, journaliste pour le Tallahassee Democrat en Floride, a perdu la trace du nombre de demandes qu’elle a reçues, dont beaucoup de lecteurs âgés qui ne peuvent pas naviguer dans les inscriptions de vaccination en ligne.

C’est un revirement brutal par rapport à l’année dernière, lorsque sa boîte de réception était remplie de vitriol de personnes qui l’appelaient un être humain alarmiste ou sans valeur essayant de faire peur aux gens, simplement parce qu’elle écrivait sur COVID-19.

Désormais, elle envoie par e-mail des liens et des suggestions aux lecteurs qui la contactent. Lorsqu’elle recevra des appels, elle restera en ligne et guidera les gens tout au long du processus lorsqu’ils sont aux prises avec Internet.

«J’adore le faire», a déclaré Davidson-Hiers. «Je dois garder un œil sur sa durabilité. C’est quelque chose auquel nous sommes tous confrontés – la pression de la pandémie et le stress de tout cela.

Alvarado a échelonné les heures de travail des personnes qui répondent aux appels et protège de la même manière la santé mentale des collègues qui entendent sans cesse des histoires de traumatismes.

Plusieurs des personnes à qui Krieger s’adresse sont simplement reconnaissantes d’entendre un autre être humain, au lieu de parler à des machines et de se faire abandonner les appels, ou d’être dirigées vers une expérience en ligne aliénante.

Krieger a passé des nuits et des week-ends à répondre à des messages. Elle parle à des groupes religieux et son journal a mis en place des séminaires en ligne. Elle se rend compte que sa première responsabilité est de rapporter et d’écrire des histoires, mais a déclaré que la direction avait soutenu ses efforts pour aider les lecteurs.

«C’est le moment de la récupération pour nous», dit-elle. «Ce sont des lecteurs très fidèles et qui ont besoin de nous. Le moins que nous puissions faire est de renvoyer leurs appels et leurs e-mails. »

Glover a passé beaucoup de temps à essayer de convaincre les gens de la communauté noire de Houston que les vaccins sont sûrs. Il a rencontré un scepticisme endurci, y compris des gens qui dénigrent le «vaccin de Trump». Lui et sa collègue Mayra Moreno organisent des réunions publiques télévisées destinées en particulier aux résidents noirs et latinos.

Alvarado tente de la même manière de faire tomber les barrières culturelles et envoie un message texte régulier d’informations sur les coronavirus aux auditeurs qui n’ont pas accès à Internet.

«Pour moi, c’est gratifiant», a déclaré Glover. «Vous travaillez si dur pour devenir cette voix vers laquelle les gens se tournent et ils font confiance à ce que vous dites. Pour moi, c’est le but ultime d’un journaliste: avoir confiance.

Davidson-Hiers guide généralement les gens pour qu’ils s’aident eux-mêmes. Mais à deux reprises – une fois pour une personne qui n’avait pas Internet et une autre pour quelqu’un qui ne savait pas comment l’utiliser – elle a mis en place des rendez-vous de vaccination pour les lecteurs.

Rétrospectivement, elle était mal à l’aise pour des raisons éthiques. Les journalistes sont formés pour observer et rapporter, non pour s’impliquer dans leurs histoires.

Il n’y a rien de mal à faire de votre mieux pour aider les gens avec des informations, a déclaré Kathleen Culver, directrice du Center for Journalism Ethics à l’Université du Wisconsin. Mais il est sage d’éviter les situations où vous apprenez les dossiers médicaux de quelqu’un ou prenez un rendez-vous médical ou une recommandation spécifique, a-t-elle déclaré.

Et si quelque chose ne va pas?

« Je m’assure de rester dans mes limites », a déclaré Glover. « Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à aider les gens à naviguer sur un site Web. Je ne prends pas les gens pour les emmener aux rendez-vous des médecins ou les conduire à l’hôpital. . »

Malgré le travail supplémentaire impliqué, Krieger de San Jose et nombre de ses collègues sont heureux de trouver un autre moyen de connecter leurs organes de presse aux communautés qu’ils servent.

« Au cours des dernières années, on nous a dit que le journalisme est en train de mourir et devient obsolète », a-t-elle déclaré. « C’est gratifiant d’être un réconfort pour les lecteurs et de leur fournir des informations qu’ils ne peuvent littéralement obtenir nulle part ailleurs. C’est tellement gratifiant et c’est pourquoi nous sommes dans ce secteur. »