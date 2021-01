À la suite de l’émeute du Capitole, deux des journalistes les plus éminents d’Amérique veulent «déprogrammer» les partisans du président Donald Trump et leur faire ressentir les «conséquences». Leurs propos ont conduit à des comparaisons inconfortables.

« Il y a des millions d’Américains, presque tous blancs, presque tous républicains, qui doivent d’une manière ou d’une autre être déprogrammés », Le chroniqueur du Washington Post, Eugene Robinson, a déclaré mardi matin sur MSNBC, lors d’une apparition avec le journaliste du New York Times Nikole Hannah-Jones et l’animateur Joe Scarborough. «C’est comme s’ils étaient membres d’une secte», Robinson a déclaré, demandant à Hannah-Jones comment les électeurs de Trump pourraient être purgés de leur Trumpisme.

Hannah-Jones est la journaliste responsable du Times «Projet 1619», qui recadre l’histoire des États-Unis comme la marche continue de la suprématie blanche. Bien que critiqué pour son inexactitude historique, le projet 1619 a déjà été enseigné dans les écoles publiques comme un fait.

Inutile de dire que Hannah-Jones avait des suggestions radicales. «Il doit y avoir des conséquences, et ensuite … les gens doivent réexaminer leurs actions, et ils doivent avoir beaucoup plus peur de commettre les types de violence que nous avons vus la semaine dernière», elle a dit.

« Il doit y avoir une véritable responsabilité, il doit y avoir une certaine application des lois, et ensuite, c’est quand vous pouvez commencer à essayer de construire la réconciliation », elle a ajouté.

En ligne, les conservateurs ont fait rage aux appels apparents au châtiment. «Vous seriez tout à fait le succès dans l’Allemagne des années 1930», un commentateur a écrit, tandis qu’un autre prédit cette «Ce racisme flagrant va se terminer par un désastre.»

data-cards = « caché »

Je n’ai pas besoin d’être déprogrammé pour ne pas vouloir garder l’Amérique libre grâce à https://t.co/jOxYgQI98s – 🇺🇸Col. Rob Maness ret. (@RobManess) 12 janvier 2021

Consultez le PCC. Une opération de «reprogrammation» assez réussie est en cours. https://t.co/vCnKhA1HHV – Laura Ingraham (@IngrahamAngle) 12 janvier 2021

Camps de rééducation? https://t.co/gPvs1IDXFO – Tom Borelli, Ph.D. (@tomborelli) 12 janvier 2021

Les gauchistes aiment @Eugene_Robinson veulent une version américaine de la révolution culturelle de Mao. https://t.co/sx6uhSb2UI – Steve Cortes (@CortesSteve) 12 janvier 2021

Robinson et Hannah-Jones ne sont pas les seules voix anti-Trump appelant à une répression draconienne du mouvement présidentiel « Make America Great Again », un bloc de 75 millions d’électeurs.

Les journalistes ont appelé pour un « nettoyage » du mouvement de Trump, et a exhorté les libéraux à nommer et à faire honte à leurs amis et membres de leur famille qui soutiennent Trump. Les partisans de Trump ont été massivement expulsés des médias sociaux, et certains de ceux qui sont passés à la plate-forme alternative Parler ont vu leurs informations piratées et exposées par des militants. Le personnel de Trump a été menacé avec l’excommunication du monde professionnel par le magazine Forbes, alors que de nombreux législateurs et militants ont commencé à compiler des listes de partisans de Trump et « Facilitateurs » dans le but de les éloigner de la société polie.

Le président élu Joe Biden a souligné à plusieurs reprises son désir de « unifier » l’électorat américain polarisé et construire un «Présidence pour tous les Américains». Cependant, il n’a encore donné aucune indication sur la manière dont il compte procéder. Biden a immédiatement condamné l’émeute du Capitole comme « terrorisme domestique », et a promis de mettre en œuvre de nouvelles lois punitives pour éviter que cela ne se reproduise. Dans un discours à la suite de l’émeute, il a approfondi les mêmes thèmes de la division raciale explorés par Robinson et Hannah-Jones. Au lieu d’une condamnation générale de ceux qui ont enfreint la loi mercredi dernier, Biden songé si les émeutiers auraient été traités différemment s’ils étaient noirs.

