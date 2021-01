ATLANTA (AP) – Deux journalistes ont été expulsés d’un événement public et menacés d’arrestation pour avoir tenté de poser une question à la républicaine américaine Marjorie Taylor Greene, qui a fait l’objet de vives critiques pour son soutien aux publications sur les réseaux sociaux qui prônaient la violence contre Fonctionnaires démocrates.

Les journalistes de WRCB-TV ont été invités à assister à l’événement de mercredi à Dalton, en Géorgie, et ont reçu des lettres de créance pour cela, a déclaré Callie Starnes, directrice des informations de WRCB-TV à l’Associated Press.

« Une fois que nous sommes arrivés, on nous a dit que nous n’étions pas autorisés à parler aux invités ou à la membre du Congrès », a déclaré la journaliste Meredith Aldis à l’émission de la station mercredi soir.

Dans une vidéo mise en ligne par la station d’information de Chattanooga, dans le Tennessee, on peut entendre le journaliste commencer à poser une question à Greene lorsque la membre du Congrès l’arrête et dit: «Je parle à mes électeurs.»

Un membre du personnel du bureau de Greene s’approche alors du journaliste et lui dit de partir, avant d’appeler l’adjoint du shérif.

L’adjoint accuse le journaliste «d’intrusion criminelle» et dit: «Si vous ne partez pas, vous allez en prison.»

Starnes a déclaré qu’Aldis posait des questions à Greene sur ses publications sur les réseaux sociaux et appelait à son expulsion du Congrès à cause d’eux.

Le bureau du shérif du comté de Whitfield a refusé de commenter et a adressé des questions au bureau de Greene.

Nick Dyer, un porte-parole de Greene, a déclaré dans un courriel: «C’était une mairie pour les électeurs. Pas une conférence de presse. Chaque participant (à l’exception des médias) était autorisé à poser une question et la membre du Congrès Greene a répondu à chaque question. »

Greene, qui a prêté serment au début du mois, représente le 14e district du Congrès du nord-ouest de la Géorgie. Tout au long de sa campagne l’année dernière, elle a cherché à contrôler étroitement la couverture médiatique, souvent en interdisant à certains organes de presse d’assister à des événements et en ne donnant des interviews qu’avec parcimonie.

Fervente partisan de l’ancien président Donald Trump, Greene a une longue histoire de publications incendiaires sur les médias sociaux – y compris celles dans lesquelles elle a exprimé des opinions racistes et son soutien aux théories du complot de QAnon, qui se concentrent sur la croyance démentie selon laquelle les principaux démocrates sont impliqués dans l’enfant. trafic sexuel, culte de Satan et cannibalisme. La plupart de ses déclarations ont été rendues publiques avant qu’elle ne remporte sa primaire républicaine en août et les élections générales de novembre.

Greene a également répandu de fausses déclarations sur l’intégrité de l’élection présidentielle de novembre – répétant les allégations de fraude sans fondement de Trump – et dénoncé les exigences de santé publique mises en œuvre pour ralentir la propagation du coronavirus. Et dans les publications sur les réseaux sociaux rapportées par Media Matters for America, un groupe de surveillance libéral, Greene a poussé des théories du complot ou des messages «aimés» qui remettaient en question la véracité des fusillades de masse dans les écoles de Newtown, Connecticut et Parkland, en Floride.

Un rapport de CNN publié plus tôt cette semaine a fait état d’une activité sur les réseaux sociaux dans laquelle Greene a montré son soutien aux publications Facebook qui prônaient la violence contre les démocrates et le FBI, y compris des publications appelant à la mort de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et de l’ancien président Barack Obama.

Greene a tweeté une réponse, en disant: «De nombreux messages ont été aimés. De nombreux messages ont été partagés. Certains ne représentaient pas mes opinions. »

Cela a conduit à une autre série de condamnations fortes de la part des démocrates et même de certains collègues républicains.

Pelosi a excorié les dirigeants républicains de la Chambre jeudi pour avoir nommé Greene au comité d’éducation de la chambre, affirmant que Greene s’était «moqué du meurtre de petits enfants», une référence à la fusillade dans une école primaire de Newtown.

Un porte-parole du leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré dans un communiqué à Axios que les messages étaient «profondément dérangeants» et a déclaré que McCarthy «aurait une conversation» avec Greene à leur sujet.