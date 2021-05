Des journalistes du réseau USA TODAY arrêtés et libérés

Deux journalistes du réseau USA TODAY ont été arrêtés mercredi soir alors qu’ils couvraient une manifestation à Elizabeth City, en Caroline du Nord.

Ayano Nagaishi et Alison Cutler, journalistes de surveillance du gouvernement pour le Staunton News Leader, faisaient état d’une petite manifestation pour Andrew Brown Jr., un homme noir non armé qui a été abattu par des députés à Elizabeth City. Une cinquantaine de personnes s’étaient rassemblées pour exiger la transparence et la diffusion des images de la caméra corporelle.

Nagaishi était filmer une vidéo en direct sur Twitter quand elle et Cutler ont été approchés par la police, demandant les «dames dans les gilets».

Nagaishi et Cutler, tous deux libérés à 22h30, ont déclaré plus tard après leur arrestation mercredi soir qu’ils n’étaient pas à plus d’un pied du trottoir, dans un passage pour piétons, lors du tournage de la scène de l’autre côté de la rue.

Dans la vidéo, Cutler est entendu demander à plusieurs reprises aux policiers pourquoi ils ont été arrêtés. Un officier peut être entendu répondre: «Pour se tenir au milieu de la rue sur la chaussée».

Nagaishi et Cutler portaient leurs gilets médiatiques. Ils se sont identifiés à plusieurs reprises comme des médias alors qu’ils étaient menottés.

Un citoyen tenait le téléphone de Nagaishi pour filmer l’arrestation, puis un officier a confisqué le téléphone et l’a mis dans la poche de Nagaishi.

La vidéo dure plus de 40 minutes, alors que Nagaishi filmait d’autres parties de la manifestation. On ne sait pas si l’un ou l’autre des journalistes sera inculpé.

Dans un communiqué, Maribel Perez Wadsworth, présidente du réseau USA TODAY et éditeur de USA TODAY, a déclaré que « nous sommes reconnaissants qu’Alison et Ayano aient été libérés ».

«Deux journalistes, clairement identifiés et faisant leur travail, n’auraient jamais dû être arrêtés», a-t-elle déclaré. « Ces attaques insensées contre la liberté de la presse doivent cesser. »

Les arrestations ont eu lieu environ cinq minutes après que la police et les manifestants se soient dispersés d’une scène tendue dans une rue principale plus grande peu avant 21h00.La police a menacé d’arrêter les manifestants pour une loi interdisant, selon leur annonce, de se tenir debout, de s’asseoir ou de s’allonger. une rue ou une chaussée.

Les manifestants ont marché plusieurs pâtés de maisons sur le trottoir et sont arrivés dans une rue où deux bus de transport de détenus de la police blanche étaient garés. Ces bus avaient des policiers supplémentaires à l’intérieur.

La police a déclaré un rassemblement illégal juste avant 20h30

Brown, 42 ans, a été abattu le 21 avril alors que les députés du comté tentaient de lui délivrer des mandats d’arrêt pour « la vente de substances incontrôlées », a déclaré le procureur du district Andrew Womble.

Le procureur du district de Pasquotank a annoncé mardi qu’une enquête de l’État avait révélé que Brown avait mis en danger les députés en utilisant son véhicule comme une arme mortelle tout en résistant à son arrestation le mois dernier. Les adjoints impliqués – l’enquêteur Daniel Meads, l’adjoint Robert Morgan et le cap. Aaron Lewellyn – étaient justifiés dans leurs actions et ne feront pas l’objet de poursuites pénales, a déclaré Womble.

Le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten, a déclaré mardi que les députés qui ont tiré sur Brown conserveraient leur emploi mais seraient «disciplinés et recyclés». Morgan est Black et Meads et Lewellyn sont blancs, selon le shérif. Quatre autres personnes qui se trouvaient sur les lieux ont été réintégrées après que le shérif a déclaré ne pas avoir tiré avec leurs armes.

La décision a suscité des manifestations mardi soir à Elizabeth City, à environ 170 miles au nord-est de Raleigh. Environ 70 personnes se sont rassemblées pour exiger la transparence et la diffusion des images de la caméra corporelle.

Contribution: Sophie Blaylock et Jeff Schwaner, responsable de Staunton News