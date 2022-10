Des journalistes de l’AP honorés pour leur courage dans la documentation de Marioupol

WATERVILLE, Maine (AP) – Deux Ukrainiens qui ont documenté les horreurs de l’invasion russe et du siège de Mariupol pour l’Associated Press sont honorés pour leur courage avec le prix Lovejoy du Colby College.

Mstyslav Chernov et Evgeniy Maloletka ont continué à faire des reportages sur l’invasion russe après que d’autres journalistes internationaux ont quitté Mariupol, une ville industrielle sur la mer d’Azov. Ils ont fait une évasion déchirante pour partager leurs images avec le monde.

Le collège des arts libéraux leur rend hommage avec le prix portant le nom de l’ancien élève Elijah Parish Lovejoy, un éditeur de journaux abolitionniste qui a été tué par une foule pour ses éditoriaux anti-esclavagistes en 1837.

“Tout comme Elijah Lovejoy a risqué sa vie pour dénoncer les atrocités, Mstyslav Chernov et Evgeniy Maloletka savaient que montrer au monde ce qui se passait à Marioupol était une cause digne du sacrifice ultime”, a déclaré le président du Colby College, David Greene, dans un communiqué.

Martin Kaiser, président du comité de sélection de Lovejoy, rédacteur en chef à la retraite du Milwaukee Journal Sentinel et membre actuel de la faculté de journalisme de l’Université du Maryland, a déclaré que les sacrifices du couple représentaient “la définition du courage pour les journalistes”.

“C’est le plus rapide que nous ayons jamais pris pour prendre une décision”, a-t-il déclaré à propos de sa décennie au sein du comité de sélection. “Le courage dont ont fait preuve ces deux photographes est la raison d’être du Lovejoy Award.”

Le prix a été remis vendredi lors d’un événement qui comprenait une discussion animée par Ron Nixon, rédacteur en chef d’AP Global Investigations, et Brian Carovillano de NBC News, qui était vice-président et rédacteur en chef de l’Associated Press tandis que Chernov et Maloletka ont rapporté de Mauripol.

Chernov et Maloletka, qui n’ont pas pu assister à l’événement en personne, sont les premiers journalistes visuels à recevoir le prix Lovejoy, que le Colby College a commencé à décerner en 1952.

Parmi les anciens récipiendaires figurent un who’s who du journalisme américain, dont le journaliste du scandale du Watergate Bob Woodward du Washington Post, l’ancien journaliste du New York Times James Risen et l’ancienne rédactrice en chef de la page éditoriale de l’Atlanta Journal-Constitution Cynthia Tucker.

The Associated Press