Des journalistes de la BBC en Libye ont dit « Nous allons vous découper en morceaux et vous enterrer » | Nouvelles du monde

Kassem Hamadé, à droite, était avec trois journalistes de la BBC lorsqu’ils ont été détenus et interrogés à Tripoli, en Libye, à gauche (Getty Images/AFP/Instagram) Trois Des gardes ont dit aux journalistes de la BBC détenus et interrogés en Libye : « Nous allons vous découper en morceaux et vous enterrer ici ». Le calvaire a commencé le lendemain de l’arrivée de l’équipe à Tripoli pour tourner un documentaire sur l’imam libanais Musa al-Sadr, invité en Libye en 1978 puis disparu. Le trio, qui n’a pas été nommé, ainsi que le journaliste Kassem Hamadé, ont été embarqués dans une voiture puis jetés dans de minuscules cellules d’une prison libyenne. Ils ont passé les cinq jours suivants à être interrogés par les services de renseignement libyens et, selon Kassem, à se faire dire par un garde qu’ils seraient tués. Tous les quatre ont finalement été libérés après des pressions diplomatiques du ministère britannique des affaires étrangères, du gouvernement suédois et de la BBC, le Courrier quotidien rapports. La BBC a déclaré que l’équipe avait la pleine permission d’être dans le pays et de rassembler du matériel pour le documentaire. Kassem a écrit sur l’expérience effrayante pour le journal suédois Exprimer. Kassem a écrit sur l’épreuve pour le journal suédois Expressen (Getty Images/AFP/Instagram) Il a dit qu’il ne savait pas pourquoi l’équipage avait été arrêté, mais soupçonnait que le documentaire avait effrayé les membres de la communauté du renseignement libyen qui étaient autrefois fidèles au dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Le journaliste a rappelé l’horreur d’entendre dire par un gardien de prison : « Vous allez mourir. Nous allons vous couper en morceaux et vous enterrer ici. Personne ne sait que tu es là, ça devient vide.’ Il a ajouté: «Le dernier mot – blanco – je sais trop bien ce que cela signifie. J’ai rencontré des gens qui ont été torturés ‘in blanco’. Ils ont été suspendus par les poignets à l’aide d’un treuil jusqu’à ce que seuls les bouts de leurs orteils touchent le sol. «Dans cette position, ils ont depuis été soumis à une violence insensée. Ceux que j’ai rencontrés ont eu la chance de s’en sortir vivants. Beaucoup ne le font pas. Comment ça va se passer pour nous ? Kassem a déclaré que lui et l’équipe de la BBC, composée d’un journaliste, d’un caméraman et d’un producteur, étaient arrivés à Tripoli pour réaliser le documentaire sur Musa al-Sadr. À l’aéroport, le personnel de sécurité a regardé l’équipe avec méfiance et les a fait attendre trois heures avant de leur permettre de passer le contrôle des passeports, a-t-il expliqué. Deux chauffeurs locaux et un garde du corps les attendaient sur le parking de l’aéroport et, selon Kassem, « se comportaient comme si nous étions dans une zone de guerre ».



L’équipe était arrivée à Tripoli la veille de leur arrestation (Photo: AFP) Il a dit qu’ils avaient été réservés dans un hôtel avant d’arriver, mais une fois dans la ville, les responsables les ont re-réservés dans le Radisson de la ville, leur disant que c’était moins cher. Le lendemain, l’équipage attendait une nouvelle accréditation au siège du ministère des Affaires étrangères près de l’hôtel lorsqu’un certain nombre de fonctionnaires sont arrivés et les ont forcés à monter dans une voiture en attente. Il a dit qu’il était en état de choc et a chuchoté aux autres : « Nous sommes kidnappés. La personne qui semblait être aux commandes a demandé si elle savait qui il était et a ajouté que si ce n’était pas le cas, elle le découvrirait bientôt. Kassem a de nouveau chuchoté aux autres, disant cette fois qu’il espérait que ce n’était pas ISIS ou al-Qaïda. Lors de son interrogatoire à la prison, Kassem a déclaré qu’il avait été accusé d’être un espion pour le Liban, puis qu’il avait déjà visité Israël, ce qu’il n’a pas fait, a-t-il dit. Plus tard, lorsqu’il a déclaré qu’il travaillait pour le journal suédois Expressen, ils lui auraient dit qu’il ne s’agissait pas d’un journal mais d’une agence d’information gouvernementale et qu’il transmettait des renseignements à la Suède, avant de prétendre qu’il était en Libye pour assassiner quelqu’un. Plus: Bbc

Même lorsque l’équipage a finalement été libéré et conduit à l’aéroport, Kassem craignait qu’ils ne soient tués en chemin. Mais, a-t-il dit, tous les quatre sont arrivés sains et saufs à l’aéroport et ont été soulagés de rentrer chez eux. Un porte-parole de la BBC a déclaré Metro.co.uk: ‘Une petite équipe travaillant pour la BBC est entrée en Libye en mars de cette année avec l’autorisation complète, pour rassembler du matériel pour une histoire. Ils ont ensuite été détenus et interrogés pendant plusieurs jours par les services de renseignement libyens. « L’interrogatoire a eu lieu malgré notre accès autorisé au pays et sans motif clair. Nous sommes aux côtés de nos journalistes et sommes profondément préoccupés par le traitement de cette équipe. La sécurité de ceux qui travaillent pour la BBC est notre première priorité et nous continuons à soutenir cette équipe. Un porte-parole du Foreign Commonwealth and Development Office a déclaré qu’il soutenait quatre hommes britanniques qui ont été libérés de détention en Libye et a soulevé leur cas directement auprès des autorités libyennes. Le sujet du documentaire prévu, Musa al-Sadr, était un éminent dirigeant musulman chiite pendant deux décennies avant de disparaître. On dit qu’il a aidé à transformer les chiites libanais d’une communauté autrefois ostracisée en un groupe politiquement puissant. La Libye a toujours nié toute implication dans sa disparition. Il est largement admis qu’il a été kidnappé et exécuté. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

