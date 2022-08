Des journalistes canadiens tirent la sonnette d’alarme sur les attaques en ligne

Avertissement : Les lecteurs peuvent trouver certains détails de cette histoire bouleversants

Au cours de ses six années de journalisme, Fatima Syed estime avoir reçu environ 150 messages de haine. Les messages ignobles arrivent dans sa boîte de réception ou viennent en réponse à ses publications sur les réseaux sociaux.

Dans les e-mails qu’elle a montrés à CTV News, Syed est appelée une variante du mot N et est qualifiée de “nazi c ** t”. Elle a été menacée de viol et on lui a dit qu’elle devrait être mise à genoux et ” fusillée à la manière afghane “.

Syed, journaliste sur le climat pour la publication en ligne The Narwhal, affirme que le courrier haineux fait souvent suite à des rapports qu’elle dépose sur les communautés ethniques et immigrées. Mais les messages portent rarement sur les problèmes soulevés dans les articles qu’elle écrit.

«Il s’agit généralement d’attaques personnelles. Ils attaquent la couleur de ma peau, mes origines, mon identité ou ma relation avec les pays dans lesquels j’ai vécu et ma relation avec les communautés d’où je viens », explique Syed, qui est un Pakistano-Canadien musulman. “Ils ne veulent pas que vous existiez sur la plate-forme que vous avez.”

Ce que Syed a vécu fait partie d’une tendance inquiétante aux attaques contre les travailleurs des médias qui, selon le président de l’Association canadienne des journalistes (ACJ), a atteint son « paroxysme ».

L’ACJ affirme qu’il y a eu une augmentation des abus et de la haine en ligne dirigés contre les journalistes lors du Freedom Convoy à Ottawa. Maintenant que les protestations ont fait long feu, le CAJ affirme que les attaques se sont transformées en ce qui semble être une campagne en ligne coordonnée dirigée contre les femmes journalistes, en particulier celles qui sont des personnes de couleur.

Syed, qui est également membre du conseil d’administration de CAJ, affirme que les auteurs utilisent des courriels cryptés, ajoutant que les messages deviennent de plus en plus menaçants.

“Je suis terrifiée que quelqu’un ait envoyé à six de mes collègues féminines un e-mail disant que leurs visages sont sur un mur et qu’elles viendront les chercher d’une manière ou d’une autre.”

Dans une déclaration plus tôt ce mois-ci, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a qualifié la haine, l’intimidation et le harcèlement en ligne des journalistes femmes, racialisés et autochtones de « manifestement inacceptables ».

“Cette tendance alarmante représente une menace non seulement pour la sécurité des personnes impliquées, mais aussi pour l’indépendance des médias, qui est un pilier de notre démocratie”, a-t-il déclaré.

Mendicino a déclaré qu’il avait rencontré des représentants de l’ACJ pour discuter du soutien que le gouvernement fédéral peut offrir. Le ministre a également déclaré qu’il était prévu de rencontrer la police de Toronto et la police d’Ottawa pour discuter de leur réponse aux préoccupations des journalistes.

« Il est de plus en plus évident que les abus en ligne envers les journalistes, en particulier les femmes, sont un problème déconcertant pour les médias et le reste de notre société. Le bilan personnel de ces menaces et de cette haine est profond et peut causer des dommages durables à l’une de nos principales institutions démocratiques », a-t-il ajouté.

UNE CAMPAGNE DE HAINE COORDONNÉE

« Il s’agit d’une campagne organisée pour menacer et intimider les journalistes afin qu’ils se taisent et saper la liberté de la presse au Canada », a déclaré le président de l’ACJ, Brent Jolly.

Selon l’association, les femmes représentent plus de 52 % des travailleurs des médias du pays, tandis que les minorités visibles représentent environ 25 % du personnel des salles de rédaction.

Ces derniers jours, des dizaines de femmes reporters qui écrivent pour des publications en ligne et travaillent pour des diffuseurs ont signalé des messages racistes et misogynes. La plupart des messages proviennent de comptes anonymes, mais quelques-uns, dont Jeremy MacKenzie, le chef de facto de Diagalon, un mouvement séparatiste d’extrême droite, publient ouvertement leurs coups de gueule contre les femmes journalistes sur YouTube et l’application de messagerie Telegram.

Certains journalistes ripostent en partageant les messages racistes et sexistes sur Twitter pour sensibiliser le public. D’autres ont signalé les abus à la police uniquement pour voir leurs plaintes diminuées ou pour se faire dire par les enquêteurs qu’il est peu probable que les auteurs soient retrouvés.

Jolly dit que la police doit commencer à faire son travail. « Nous examinons la relative impunité avec laquelle ces individus peuvent cracher cette rhétorique haineuse. Il n’y a eu aucun effort actif pour faire appliquer les lois », a-t-il déclaré.

UNE IMAGE INCOMPLÈTE

Dans une lettre ouverte adressée aux ministres fédéraux des ministères de la Justice, de la Sécurité publique, du Patrimoine et des Femmes et du Genre, ainsi qu’au commissaire de la GRC et au procureur général de l’Ontario, l’association appelle à une action concertée pour protéger les journalistes. L’ACJ souhaite qu’un processus simplifié soit établi pour signaler la haine qui reconnaisse les schémas d’abus et que les plaignants reçoivent des mises à jour régulières sur les enquêtes.

Une partie du problème peut être attribuée à des données insuffisantes. La police de Toronto affirme qu’il y a eu 257 incidents motivés par la haine en 2021, une augmentation de 22 % par rapport à l’année précédente. La police d’Ottawa affirme qu’il y a eu une augmentation de 6 % des incidents haineux signalés au cours des six premiers mois de cette année.

Sur les 164 cas enregistrés par le SPO entre le 1er janvier et le 30 juin, 129 incidents ont été jugés de nature criminelle. Les statistiques ventilent les plaintes par ethnie et religion, mais pas par sexe, ni par profession.

Steph Wechsler, rédacteur en chef de J-Source, une publication en ligne sur l’industrie du journalisme au Canada, affirme que la réponse tiède de la police aux plaintes des journalistes pourrait être attribuée à une « image incomplète » du danger auquel les journalistes sont confrontés.

Wechsler est en train de créer une source de données ouverte qui permet aux journalistes de saisir le type de menace qu’ils reçoivent ainsi que de suivre leur race, leur sexe et leur statut professionnel. En plus d’analyser la réponse de la police, Wechsler espère également que les données révéleront quels journalistes sont attaqués, qu’ils soient employés à temps plein ou indépendants, et ce que les employeurs peuvent faire pour améliorer les mesures de sécurité.

« Quel est l’impact sur les femmes racialisées chez les femmes en particulier et que fait-on ou ne fait-on pas pour assurer la sécurité de tous ? Les solutions ont été très lentes à venir ici pour un problème qui s’est aggravé en particulier à cause de la suprématie blanche et de la radicalisation en ligne et de son enracinement profond dans ce pays », a déclaré Wechsler.

QUAND LA HAINE EN LIGNE DÉBLOQUE

Les journalistes craignent que les menaces en ligne ne se transforment en violence physique. C’est déjà arrivé.

En 2018, cinq employés de The Capital Gazette dans le Maryland ont été tués dans une fusillade de masse dans les bureaux du journal. ABC News a rapporté que l’agresseur, Jarrod Ramos, avait commencé à menacer les journalistes de The Capital après que le journal ait rendu compte d’une allégation de harcèlement liée à Ramos.

L’ancienne ministre de l’Environnement, Catherine McKenna, a déclaré que les Canadiens ne devraient pas s’accrocher à la croyance que ce qui se passe aux États-Unis ne peut pas se produire ici.

« Il y avait une tendance avant de croire que les États-Unis sont différents de nous, mais nous voyons la même chose ici. C’est inquiétant et les Canadiens ne devraient pas être naïfs. Je dis cela en tant que personne qui a été du côté de la réception.

Au cours des six années où elle a été parlementaire, McKenna dit avoir reçu des milliers de messages sexistes remplis de haine. En 2019, la misogynie en ligne à laquelle McKenna a été confrontée s’est propagée dans la vie réelle. Le « mot C » a été peint à la bombe sur la fenêtre de son bureau de campagne au centre-ville d’Ottawa. Elle dit que la police a enquêté sur cet incident comme un cas de haine fondée sur le sexe, mais personne n’a jamais été arrêté. En fait, McKenna dit que malgré le dépôt de plusieurs dizaines de plaintes contre la police, aucune enquête n’a abouti à une accusation.

McKenna dit que l’hostilité dirigée contre les journalistes en ligne est pire que ce qu’elle a vécu. Elle dit qu’un effort concerté des forces de l’ordre, des politiciens et des entreprises de médias sociaux est nécessaire pour éradiquer ce comportement odieux. Elle dit que la police doit enquêter sur ces menaces, tandis que les entreprises de médias sociaux doivent supprimer ceux qui adoptent la haine et leurs messages abusifs.

De nombreux journalistes soumis au vitriol rampant en ligne couvrent la politique canadienne.

McKenna, un avocat qualifié, dit que l’accent ne devrait pas être mis sur la rédaction de nouvelles lois qui prend trop de temps. En matière de sécurité, McKenna affirme que des résultats immédiats sont nécessaires et appelle les politiciens à signer un code de conduite

« Il serait également inacceptable que certains politiciens se lancent dans des attaques personnelles contre d’autres parlementaires et journalistes parce qu’ils agacent leur base et que les gens pensent qu’il n’y a rien de mal à prendre des photos en ligne. Nous avons vu de nombreux cas au Canada et aux États-Unis où il se déconnecte. »

Quant à Syed, la haine en ligne l’a forcée à changer de comportement. Elle ne commente pas autant les réseaux sociaux qu’elle le faisait par le passé et fait attention à ce qu’elle dit en ligne et hors ligne. Elle a eu peur et est rentrée chez elle avec « les yeux derrière la tête », mais refuse de laisser la peur la faire taire.

« C’est un sentiment que je mets toujours de côté parce que le journalisme est plus important. L’impact du journalisme et la responsabilité et le service public qu’il fournit comptent beaucoup pour moi.

Syed reste résolue dans son engagement à rendre compte des communautés ethniques marginalisées – maintenant, elle compte sur les politiciens et la police pour assurer sa sécurité dans le rôle essentiel qu’elle joue dans une démocratie.



Regardez le reportage complet ce soir sur CTV National News.