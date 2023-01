Des journalistes arrêtés pour une vidéo du président mouillant son pantalon

Salva Kiir, du Soudan du Sud, a apparemment perdu le contrôle de sa vessie lors d’un événement de mise en service d’une route en décembre

Six journalistes ont été arrêtés au Soudan du Sud pour la diffusion d’une vidéo montrant prétendument le président Salva Kiir en train d’uriner dans son pantalon, a déclaré le Comité pour la protection des journalistes. La vidéo, devenue virale en ligne, a déclenché un débat sur la santé du dirigeant de 71 ans.

Tournée lors de la mise en service d’un projet routier le mois dernier, la vidéo montre Kiir debout pour l’hymne national à l’aide d’une canne, alors qu’une tache sombre se répand à l’intérieur de la jambe de son pantalon. Alors que Kiir baisse les yeux et remarque la flaque qui se forme autour de ses pieds, la caméra s’éloigne.

🔺Le Président du Sud~Soudan🇸🇸 urine dans son pantalon lors de la mise en service d’un projet routier. 🔻71 ans Président du Sud~Soudan🇸🇸 Salvatore Kiir Mayardit s’est mouillé pendant l’hymne. L’événement où l’incident embarrassant s’est produit a été diffusé en direct. pic.twitter.com/pk8IHuWXps — 👑Raja Barman.🦁💙🌞❤️⛳ (@RajaBar16891293) 16 décembre 2022

Le clip n’a jamais été diffusé à la télévision, mais diffusé sur les réseaux sociaux. Personnalités et militants de l’opposition m’a dit la vidéo était la preuve de la mauvaise santé de Kiir, tandis que le sénateur nigérian Shelhu Sani était plus charitable, suggérer le président a peut-être manifesté “un acte extrême de patriotisme” en refusant de s’excuser pendant l’hymne.

Six journalistes de la société publique South Sudan Broadcasting Corporation ont été arrêtés jeudi pour la fuite du clip, a rapporté vendredi le Comité pour la protection des journalistes, citant des sources anonymes. L’Union des journalistes du Soudan du Sud a également confirmé la détention et a appelé à une “conclusion rapide” à l’enquête sur leur cas.

Alors que le syndicat a déclaré que les journalistes sont “soupçonné d’avoir eu connaissance de la diffusion d'”une certaine séquence” au public”, le gouvernement sud-soudanais n’a pas confirmé le motif de leur détention.

Kiir dirige le Soudan du Sud depuis 2011, lorsque le pays a remporté sa candidature à l’indépendance du Soudan soutenue par les États-Unis. Le pays a été embourbé dans la guerre civile et les luttes politiques internes pendant sa première décennie d’indépendance, avec des centaines de milliers de personnes tuées et plus d’un million de civils fuyant le pays. Kiir n’a jamais tenu d’élections, bien qu’avec la guerre civile stoppée par un accord de paix de 2020, un vote est prévu pour 2024.