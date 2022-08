Des joueuses de cricket indiennes découvrent le village des athlètes lors d’un événement organisé par l’Association olympique indienne

Les membres de l’équipe féminine indienne de cricket ont eu un avant-goût de la vie et des activités dans le village des athlètes lors d’un événement multidisciplinaire lorsque l’Association olympique indienne (IOA) les a accueillies en tant que nouveau membre de sa famille des Jeux du Commonwealth.

L’équipe de cricket a été accueillie avec les équipes de hockey masculine et féminine et quelques autres participants comme le sprinter Hima Das au Village des Jeux du Commonwealth de l’Université de Birmingham le soir du 4 août.

Les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 comptent cinq villages d’athlètes désignés, dont un à Londres. L’équipe indienne de cricket, comme toutes les autres équipes de cricket, séjourne dans l’un d’entre eux : Park Regis, un hôtel de Birmingham.

En conséquence, ils sont incapables de s’imprégner de la couleur, de l’ambiance et du plaisir que l’on associe généralement à la vie dans un village d’athlètes lors d’un événement multisport comme les Jeux du Commonwealth et, dans l’ensemble, ils ratent l’occasion. pour se mêler et interagir avec des athlètes d’autres sports résidant dans l’établissement, l’AIO a expliqué sa raison d’accueillir l’équipe de cricket.

“Étant donné que le cricket féminin fait ses débuts aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en cours, l’AIO, honorant l’esprit d’inclusivité qu’il représente, a invité l’équipe indienne de cricket à une session d’interaction avec les équipes de hockey masculin et féminin, le para-nageur Niranjan Mukundan, et Le chef de mission Rajesh Bhandari de Team India et le directeur général de l’équipe Maninder Pal Singh », ont informé l’AIO.

En début de soirée, Bhandari a félicité Manpreet Singh, Savita Punia et Harmanpreet Kaur, les capitaines des trois équipes, ainsi que Ramesh Powar, entraîneur-chef de l’équipe féminine indienne de cricket.

Le sprinter Hima Das les a rejoints plus tard dans la soirée, et un dîner à la salle à manger du village des athlètes de l’Université de Birmingham a suivi.

Les joueurs de cricket ont ensuite parlé au gardien de but de l’équipe indienne de hockey PR Sreejesh et Manpreet Singh, tous deux joueurs seniors de l’équipe de hockey, de la gestion de la pression dans les situations difficiles, et avec Mukundan également.

L’équipe indienne de cricket a terminé la soirée en visitant la zone de divertissement du village, où elle a joué au tennis de table, regardé le sauteur en longueur Murali Sreeshankar décrocher l’argent à la télévision, puis a secoué une jambe avec certains de ses homologues du hockey.

À cette occasion, le secrétaire général de l’AIO, Rajeev Mehta, a déclaré : « L’AIO et l’Association des Jeux du Commonwealth (CGA) sont ravies d’appeler l’équipe féminine indienne de cricket une partie de notre famille. Cette équipe, et le cricket féminin en Inde, est à la hausse et cela se reflète dans la popularité dont jouit l’équipe féminine parmi les adeptes du jeu. Nous leur souhaitons la bienvenue dans la configuration des Jeux du Commonwealth et espérons qu’ils ont apprécié leur séjour au village des athlètes avant les demi-finales de cricket des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022. Nous leur souhaitons le meilleur pour les KO.

«Nous, à l’AIO et à la CGA, nous nous engageons à faire en sorte que chaque nouvel athlète qui joue pour l’Inde sous nos bannières se sente le bienvenu. Alors que le cricket féminin faisait sa première apparition aux Jeux du Commonwealth, il nous incombait de donner à nos joueuses de cricket une idée du village des athlètes parce que, d’une certaine manière, toutes les équipes de cricket manquent cet élément puisqu’elles séjournent dans un Hôtel. Nous sommes heureux qu’ils aient pu prendre du temps et interagir avec nos joueurs de hockey, le para-nageur Niranjan, Hima Das, et qu’ils aient dîné avec eux », a déclaré le président par intérim de l’IOA, Anil Khanna.

Le chef de mission de l’équipe indienne, Rajesh Bhandari, a noté l’épanouissement de la camaraderie entre les athlètes.

« J’ai été ravi de voir la camaraderie s’épanouir entre les athlètes en si peu de temps. Beaucoup de nos joueurs de hockey ont même secoué une jambe avec nos joueurs de cricket dans la zone de divertissement, alors c’était agréable de les voir si bien s’entendre. Nos joueuses de cricket font maintenant partie de la famille CGA, il était donc juste que nous facilitons cette visite et les laissions interagir avec certains des autres athlètes au sein de la configuration du village des athlètes », a déclaré Bhandari.

