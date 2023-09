Des joueurs marocains donnent leur sang pour aider les victimes du tremblement de terre

Suite au tremblement de terre dévastateur qui a tué plus de 2 000 personnes au Maroc, les membres de l’équipe nationale de football ont donné leur sang.

Au moins 2 012 personnes ont été tuées lorsqu’un séisme d’une magnitude de 6,8 sur l’échelle de Richter a frappé le sud-ouest de la ville marocaine de Marrakech.

Plus de 2 000 personnes ont été blessées, dont 1 404 dans un état critique, selon le ministère de l’Intérieur du pays.

Il s’agit du tremblement de terre le plus grave et le plus puissant qui ait secoué le pays depuis plus de 120 ans.

De nombreux habitants de Marrakech évitaient de rentrer chez eux et dormaient dans la rue ou dans les lieux publics.

On soupçonnait qu’un plus grand nombre de personnes étaient bloquées dans des colonies isolées, c’est pourquoi les militaires et les secouristes se sont dépêchés d’y arriver le plus rapidement possible.

Le choc au Libéria reporté

Agadir, qui se trouve à 200 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, était censée accueillir samedi le match de qualification de l’équipe pour la Coupe d’Afrique des Nations contre le Libéria. Mais le match a été reporté.

Les Lions de l’Atlas ont sacrifié du temps d’entraînement supplémentaire pour donner du sang aux personnes touchées par le tremblement de terre. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux capture le moment où l’équipe marocaine s’est approchée d’un centre de transfusion sanguine au milieu de vives acclamations.

Alors que des messages de sympathie et d’aide arrivaient pour les personnes touchées par le tremblement de terre au Maroc, le site Internet de la Fédération marocaine de football a rapporté que des membres de l’équipe nationale avaient donné du sang pour soigner les blessés.

Assis sur des chaises, les joueurs en uniforme se sont salués et ont souri avec enthousiasme.

Plusieurs vidéos publiées sur le compte Instagram du club montrent les joueurs marocains, dont le gardien Yassine Bounou et l’entraîneur de l’équipe nationale Walid Regragui, en train de donner leur sang.

Les joueurs s’unissent avec sympathie pour le Maroc

Le défenseur Achraf Hakimi a joint sa voix à celle des victimes en déclarant : « Nous traversons une période difficile. Il est temps de s’entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher.

Walid Cheddira, un attaquant, a déclaré : « Mon cœur se brise pour mon pays. Vivre ce moment n’est pas facile pour tout le monde. Nos pensées vont à toutes les victimes et blessés. Qu’Allah les bénisse.

Cristiano Ronaldo n’était également qu’un des athlètes à exprimer sa sympathie, tweetant son « amour et ses prières à tous au Maroc en cette période très difficile ».

Crédit photo : IMAGO / CHROMORANGE