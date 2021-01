Vous pensiez que la plus grande controverse de la saison de l’équipe masculine de basket-ball du Kentucky allait être ce départ 1-6? Réfléchissez encore.

Les Wildcats se trouvaient à plus de 500 miles de l’État de Bluegrass lorsqu’ils se sont agenouillés pendant l’hymne national samedi en Floride, mais les fans et d’autres à la maison l’ont remarqué.

Un shérif et un geôlier ont brûlé leurs chemises britanniques en signe de protestation. Les dirigeants d’un comté ont adopté une résolution demandant que l’argent des contribuables cesse de couler vers l’université. Et l’un des plus hauts législateurs du Kentucky a pleuré au Sénat, disant que l’action des joueurs était un geste irrespectueux envers des militaires tels que son fils.

« Des gens sont morts pour ce pays », a déclaré le président du Sénat, Robert Stivers, du R-Manchester. « Ils sont morts pour permettre aux jeunes hommes de sortir par terre et d’avoir la possibilité de faire du sport et de s’exprimer. »

Plus:Opinion: ce qu’il faut faire et ne pas faire pour manifester pour les athlètes. (Indice: ce n’est jamais acceptable pour certains)

Plus:Entraîneurs de la NBA: l’émeute de mercredi au Capitole américaine est « dérangeante », « honteuse »

Les joueurs du Kentucky, qui ont choisi de s’agenouiller à la suite de l’émeute de la semaine dernière au Capitole des États-Unis par les partisans du président Donald Trump ainsi que d’un été de manifestations pour la justice raciale, ont déclaré qu’ils s’attendaient à un retour de bâton. Mais savaient-ils que la réponse serait si forte si rapidement?

« Avec le monde dans lequel nous vivons maintenant, je pense que tout le monde le savait », a déclaré l’attaquant Isaiah Jackson lors d’une conférence de presse lundi. « À la fin de la journée, les gens vont dire ce qu’ils vont dire. Les gens peuvent faire ce qu’ils veulent. C’est un pays libre. »

C’est une controverse qui s’est rapidement intensifiée et ce n’est pas aussi simple qu’un appel de blocage ou de facturation.

Voici ce qui s’est passé:

Les joueurs britanniques décident de s’agenouiller avant le match

Les joueurs britanniques ont décidé 90 minutes avant le match de samedi qu’ils voulaient s’agenouiller pendant l’hymne national, a déclaré l’entraîneur John Calipari. Des joueurs vétérans ont approché Calipari avant le match pour faire part de leurs intentions, a-t-il déclaré, et l’entraîneur a proposé de les rejoindre.

Les joueurs et les entraîneurs ont verrouillé les bras et se sont agenouillés pendant l’hymne national d’avant-match, Calipari plaçant sa main sur son cœur. Les Wildcats ont battu la Floride 76-58, marquant la troisième victoire consécutive du Royaume-Uni.

Pourquoi les Wildcats se sont-ils agenouillés?

Calipari et le garde Davion Mintz ont déclaré après le match que la décision de s’agenouiller « parlait d’elle-même », tandis que l’attaquant Keion Brooks a déclaré que l’action était en réponse à l’émeute de mercredi avec « d’autres choses que nous ne voyons pas qui se produisent tous les jours. sont inacceptables. «

Calipari a défendu ses joueurs des critiques immédiatement après le match.

« Ces enfants sont de bons enfants », a déclaré l’entraîneur. « Ils se soucient de ce pays et de tous les autres trucs. Ils essaient de comprendre la vie et de faire des déclarations qu’ils pensent devoir faire. Je veux écouter ce qu’ils disent, puis je les soutiendrai s’ils veux que je sois là. «

Alors que la controverse remontait dans l’État du Bluegrass, l’entraîneur a pris des mesures supplémentaires pour clarifier ce qui s’était passé lors de son émission de radio de lundi soir.

Six joueurs britanniques viennent de milieux militaires, a déclaré Calipari au programme, tout comme Mitch Barnhart, le directeur sportif de l’université. Ce que les Wildcats ont fait samedi n’était pas destiné à manquer de respect aux militaires, a déclaré Calipari; il était destiné à «rassembler les gens» pacifiquement.

Pourtant, a déclaré l’entraîneur, les joueurs ont fait connaître leurs sentiments à ce stade. Alors que leur déclaration n’aurait pas dû être considérée comme un signe de partisanerie ou de manque de respect envers l’armée, Calipari a déclaré qu’il a demandé que les joueurs de son équipe travaillent pour unir les gens.

« Ecoutez, vous avez fait votre devoir civique, vous avez voté. Maintenant, vous voulez rassembler les gens. Voyons comment vous faites cela. Une partie de cela pourrait être hors des médias », a déclaré Calipari à ses joueurs. « Je ne veux pas que ces enfants soient dans quelque chose qui sépare – y compris nos fans. »

Gerth:Stivers verse les larmes d’un clown sur des basketteurs britanniques agenouillés

Comment les gens ont-ils réagi?

Vous ne liriez pas cette histoire si tout le monde venait d’accepter la déclaration de l’équipe et de passer à autre chose.

Le shérif du comté de Laurel, John Root, et le geôlier Jamie Mosley ont fait leur propre déclaration. Dans une vidéo virale publiée sur les réseaux sociaux, le couple, qui était « un peu dégoûté et indigné » du « manque de respect que (les Wildcats) a montré la nuit dernière », a mis le feu à deux vieilles chemises britanniques. Mosley a encouragé les fans qui ressentaient la même chose à venir lundi à la prison du comté de Laurel pour échanger leur équipement du Kentucky contre des chemises pro-police «Back the Blue».

Les membres du tribunal fiscal du comté de Knox, quant à eux, ont dénoncé l’équipe dans une résolution et ont appelé les élus du Commonwealth à « réaffecter les fonds fiscaux des bénéficiaires non patriotiques aux travailleurs assidus du Kentucky Taxpayer (sic) à travers ce Commonwealth, » comme le geste de l’équipe avant le match « . manque de respect pour les anciens combattants qui ont servi notre pays. «

La réponse la plus émotionnelle, cependant, est venue de Stivers. Il a prononcé un discours émouvant lundi soir sur le parquet du Sénat, notant qu’en tant que père d’un militaire actif et neveu d’un vétéran de la guerre de Corée, il a été «blessé» par les actions de l’équipe.

Leur déclaration d’avant-match était légale, a-t-il noté, mais Stivers – qui a déclaré condamner ce qui s’était passé lors de l’émeute du Capitole – s’est demandé si le match de samedi était le bon moment et le bon endroit pour agir.

Il a demandé aux gens de « penser aux personnes âgées comme moi qui ont lu ces lettres de leurs oncles et savent que leurs pères et leurs grands-pères ont servi et étaient prêts à servir même au point de ne pas revenir ».

Dans une déclaration commune, Barnhart et le président de l’université Eli Capilouto se sont tenus aux côtés de l’équipe. Dans un pays fondé sur la liberté d’expression, ont-ils déclaré, il est important que les jeunes étudiants trouvent leur voix.

« Nous ne serons pas toujours d’accord sur chaque question », indique leur communiqué. << Cependant, nous espérons nous mettre d'accord sur le droit à l'expression de soi, qui est si fondamental pour qui nous sommes en tant qu'institution d'enseignement supérieur. Nous vivons dans un pays polarisé et profondément divisé. Notre espoir - et celui de nos joueurs et de nos entraîneurs - c'est trouver des moyens de combler les divisions et d'unifier. »

Qu’a dit Calipari précédemment?

Calipari s’est déjà prononcé sur les problèmes sociaux et contre le racisme.

En 2016, il a noté qu’il avait vu des employés de magasins et de compagnies aériennes lui offrir un traitement différent par rapport à Bruiser Flint, un entraîneur adjoint noir au Royaume-Uni.

«Je suis dans un avion où nous sommes en première classe et ils viennent vers moi, ‘Hé monsieur, voulez-vous quelque chose à boire?' », A déclaré Calipari aux journalistes. « Et puis ils vont à Bruiser, et que font lui disent-ils? «Puis-je voir votre billet? Pouvez-vous voir son billet? Vous me connaissez: «Pourquoi ne m’avez-vous pas demandé mon billet? Pourquoi lui demandez-vous son billet? »

Et en 2017, un mémo que le Royaume-Uni a donné aux joueurs qui décrivait des points de discussion avec les membres des médias a découragé les athlètes de discuter des perspectives d’une saison invaincue ou de sauter en NBA, mais avait un message différent en ce qui concerne l’unité raciale.

« Sur les problèmes sociaux actuels et le paysage politique, nous n’allons PAS vous dire de ne pas y répondre ou d’exprimer votre opinion », lit-on dans la note. « Certaines choses sont plus grandes que le basket-ball, et le paysage actuel l’est. »

Alors que la note précisait spécifiquement que les joueurs étaient invités à s’exprimer sur les problèmes sociaux, elle demandait à ces athlètes de connaître les faits et d’être prêts à traiter avec des personnes qui pourraient ne pas être d’accord.

Et après?

Lors de la conférence de presse de lundi, l’attaquant Olivier Sarr a déclaré que l’équipe n’avait pas encore décidé de continuer à s’agenouiller pendant l’hymne national lors des prochains matchs, bien que l’équipe n’ait pas été sur le terrain pour l’hymne lors des matchs à domicile cette saison à Rupp Arena en Lexington. Le Kentucky a accueilli l’Alabama mardi soir et les deux équipes sont restées dans les vestiaires pour l’hymne.

Calipari a déclaré qu’il souhaitait toujours que ses joueurs s’expriment pacifiquement dans un environnement politique chauffé. À ses yeux, cependant, les prochaines étapes devraient consister à trouver des moyens d’unir les fans.

« J’ai dit, vous pouvez vous lever et crier et tout le reste, mais à la fin de la journée, que faites-vous pour rassembler les gens? » il a dit. « (Nous) essayons de garder ces enfants sur la bonne voie, en essayant de se concentrer, en essayant de garder nos fans positifs à propos de ces enfants. C’est pourquoi je reviens sans cesse sur la façon dont ils prennent les gens et ce qu’ils font. C’est tout ce que nous ‘ j’ai essayé de faire ici.

Sarr, qui a remercié Calipari d’avoir rejoint les Wildcats sur un genou, a déclaré que l’unité était le point de leur déclaration.

« Je pense que cela envoie un grand message », a déclaré Sarr. «Nous sommes une unité, et c’est ce que nous voulons que ce pays soit. Nous y sommes tous ensemble».

Contribution: Jon Hale, Emma Austin et Billy Kobin.