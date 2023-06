Des joueurs de softball de la Colombie-Britannique se joignent à Équipe Canada dans son voyage vers la Coupe du monde

Une poignée d’athlètes de la Colombie-Britannique montreront bientôt leurs talents de softball en Italie alors qu’elles participeront à la phase de groupes de la Coupe du monde de softball féminin WBSC 2023.

Larissa Franklin de Maple Ridge est l’une des nombreuses joueuses qui font partie d’Équipe Canada depuis plusieurs années maintenant et a aidé son pays à remporter une médaille d’argent en novembre de l’année dernière alors qu’ils dominaient la XVII WBSC Women’s Softball World Cup Americas Qualifier au Guatemala .

Grâce à sa deuxième place, Équipe Canada a obtenu une place dans la phase de groupes, qui déterminera quelles huit équipes se qualifieront pour la Coupe du monde en 2024.

Les Canadiens ont été placés dans le groupe C avec la Nouvelle-Zélande, les Philippines, le Venezuela, l’Italie et le Japon, et entrent dans le tournoi en tant que deuxième équipe la mieux classée de leur groupe, seul le Japon étant mieux classé.

Au total, 16 athlètes participeront à la phase de groupes :

• Dawn Bodrug (Georgetown, Ont.)

• Rylie Crane (Toronto, Ont.)

• Emma Entzminger (Victoria, C.-B.)

• Larissa Franklin (Maple Ridge, C.-B.)

• Sara Groenewegen (Surrey, C.-B.)

• Kelsey Harshman (Delta, C.-B.)

• Zoé Hicks (Boissevain, Man.)

• Kianna Jones (Surrey, C.-B.)

• Janet Leung (Mississauga, Ont.)

• Grace Messmer (Surrey, C.-B.)

• Callum Pilgrim (Abbotsford, C.-B.)

• Erika Polidori (Brantford, Ont.)

• Morgan Rackel (Calgary, Alb.)

• Nicole Rivait (Oakville, Ont.)

• Samantha Ryan (Monroe, NY)

• Natalie Wideman (Mississauga, Ont.)

La phase de groupes de la Coupe du monde de softball féminin WBSC 2023 pour le groupe C débute le 22 juillet et se termine le 26 juillet.

Le Canada débutera le tournoi avec un match contre les Philippines le samedi 22 juillet à 8 h HAP.

Ils ont ensuite un programme double le lendemain, face au Venezuela à 5 heures du matin, suivi d’un match contre leurs hôtes italiens à 11 heures.

Équipe Canada affrontera le Japon le 24 juillet à 5 h du matin, et son dernier match du premier tour aura lieu le 25 juillet contre la Nouvelle-Zélande à 2 h du matin.

Les éliminatoires auront ensuite lieu le mercredi 26 juillet pour déterminer qui accèdera à la deuxième et dernière étape de la Coupe du monde.

Les deux autres groupes impliqués dans la phase de groupes de la Coupe du monde de softball féminin WBSC 2023 auront lieu avant que l’équipe canadienne ne balance son premier bâton et aura déjà ses gagnants.

Mais avant que Franklin et plusieurs de ses coéquipières ne se rendent en Italie, elles se rendront à Surrey, en Colombie-Britannique, pour participer à la Coupe Canada 2023, qui se déroulera du 10 au 16 juillet.

Maple RidgeSoftball