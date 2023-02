Des joueurs de l’État du Nouveau-Mexique interrogés sur un bizutage présumé

Le chancelier de l’État du Nouveau-Mexique a déclaré que des joueurs de l’équipe de basket-ball avaient été interrogés samedi par le personnel de l’école au sujet d’un prétendu incident de bizutage qui avait conduit à la suspension du programme.

Dans une lettre adressée à la communauté scolaire, le chancelier Dan Arvizu a déclaré qu’il était « navré et écoeuré d’entendre parler de ces allégations de bizutage ».

“Le bizutage est un acte ignoble”, a-t-il écrit. «Cela humilie et dégrade quelqu’un et a le potentiel de causer des dommages physiques et émotionnels, voire la mort. Malheureusement, le bizutage peut faire partie de la culture d’une organisation, s’il n’est pas contrôlé.

Il a déclaré que l’équipe, qui est revenue à Las Cruces après l’annulation de son match contre California Baptist, resterait suspendue jusqu’à nouvel ordre.

La lettre est sortie quelques heures après que l’école a annoncé qu’elle tiendrait une réunion à huis clos mardi soir pour “discuter de questions de personnel limitées concernant des employés individuels”. Il n’a pas nommé les employés qui devaient être discutés.

En annonçant la suspension pratiquement inédite de mi-saison d’un programme de basket-ball de Division I, l’université a mis l’entraîneur Greg Heiar et son équipe en congé administratif dans l’attente d’une enquête sur une prétendue violation de la politique de l’université.

“La politique de la NMSU interdit strictement le bizutage, sous toutes ses formes, et c’est quelque chose que nous ne tolérerons tout simplement pas”, a écrit Arvizu dans la lettre.

Quelques heures avant la sortie de la lettre, deux Aggies, Chahar Lazar et Kent Olewiller, ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils quittaient l’équipe.

Aucun des deux joueurs n’avait joué cette saison. Cela s’annonçait comme une année chemise rouge pour Lazar, un étudiant de première année venu d’Israël à Las Cruces. Olewiler a également pris un chemin détourné vers Las Cruces; il était un figurant préféré qui ne figurait pas sur la liste officielle des Aggies

Lazar a déclaré qu’il partait parce que “je ne pense pas que le programme auquel je m’étais engagé à l’origine corresponde à mes convictions et à mes valeurs fondamentales.”

Olewiler a dit, simplement, “mon recrutement est ouvert à 100%”.

Les allégations de bizutage surviennent près de trois mois après la fusillade mortelle du 19 novembre à Albuquerque contre Brandon Travis, un étudiant de 19 ans de l’école rivale, l’Université du Nouveau-Mexique. L’attaquant des Aggies Mike Peake a été suspendu début décembre alors qu’un enquêteur extérieur examinait son implication dans le meurtre de Travis. Quelques instants avant la fusillade, Peake a subi une blessure à la jambe et a ensuite été transporté à l’hôpital par trois de ses coéquipiers.

Peake n’a pas été inculpé dans cette affaire, qui fait également l’objet d’une enquête par le procureur de district d’Albuquerque.

