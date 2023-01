Des joueurs de la région de Chicago envoyés à l’hôpital après un entraînement exténuant

RIVER FOREST, Illinois (AP) – Un collège de la banlieue de Chicago a reporté deux matchs de basket-ball masculins après qu’un entraînement rigoureux a envoyé cinq joueurs à l’hôpital.

L’Université Concordia de Chicago à River Forest a également retiré temporairement l’entraîneur Steve Kollar, a rapporté le Chicago Tribune.

Le directeur sportif Pete Gnan a envoyé une lettre aux parents jeudi, expliquant ce qui s’est passé après un voyage fin décembre en Californie, où l’équipe a disputé deux matchs. Il a déclaré que l’équipe avait subi un “entraînement en circuit de niveau collégial particulièrement intense” le 31 décembre.

“Certains ont allégué que l’intensité et la difficulté de l’entraînement de samedi étaient une conséquence directe” du non-respect du couvre-feu par les joueurs en Californie, a déclaré Gnan.

Il n’était pas immédiatement clair si des joueurs étaient encore à l’hôpital. Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé samedi à une porte-parole du département des sports.

“Notre programme d’athlétisme a une tolérance zéro pour le harcèlement ou les représailles de toute nature, et des mécanismes de signalement sont en place pour les étudiants, les entraîneurs et le personnel associé”, a déclaré Gnan dans sa lettre.

Les Cougars de Division III ont reporté les matchs auxquels ils étaient censés jouer mardi et samedi.

