Des joueurs de Boca Juniors coincés dans un bus pendant la nuit au Brésil après une bagarre dans un stade

Les joueurs argentins de Boca Juniors ont passé la nuit dans un bus devant un poste de police de la ville brésilienne de Belo Horizonte après s’être battus avec la sécurité après leur défaite aux tirs au but en Copa Libertadores contre l’Atletico Mineiro local mardi. Le combat a éclaté alors que les joueurs de Boca Juniors retournaient dans les vestiaires. Des séquences vidéo ont montré des membres de l’équipe lançant des coups de poing et des objets sur le personnel de sécurité. L’équipe était apparemment furieuse d’un but qui avait été refusé par un appel de hors-jeu vidéo.

Le club brésilien a déclaré sur Twitter que des joueurs de Boca avaient également tenté de s’introduire dans leurs vestiaires et qu’ils avaient détruit des fontaines à eau et des garde-corps. La délégation argentine devait rentrer en Argentine la même nuit, a rapporté le site d’information en ligne G1, mais le bus de l’équipe a été emmené au poste de police à la place.

La délégation est restée à l’extérieur du poste de police mercredi matin, mais l’ambassadeur d’Argentine au Brésil, Daniel Scioli, a déclaré sur sa page Facebook officielle que toute l’équipe rentrerait en Argentine dans l’après-midi. L’Atletico Mineiro a déclaré que son président, Srgio Coelho, avait négocié avec les forces de sécurité pour que les joueurs de Boca témoignent à la police de l’incident sans risquer d’être arrêtés.

Le maire de Santiago, porte-parole de la police militaire de Belo Horizonte, a déclaré à la chaîne argentine TyC Sports que trois joueurs de Boca Juniors avaient été identifiés comme attaquant le personnel de sécurité, bien qu’il ne les ait pas identifiés. Juan Romn Riquelme, vice-président de Boca, s’est plaint auprès de la même chaîne que les agents de sécurité ne laissaient pas les joueurs retourner dans les vestiaires.

Les deux matches des huitièmes de finale se sont terminés sur un score vierge, mais l’Atletico Mineiro a gagné 3-1 aux tirs au but mardi soir pour se qualifier. Les joueurs et les dirigeants de Boca Juniors étaient furieux qu’un but ait été annulé après un examen vidéo. L’Atletico Mineiro affrontera l’un des deux clubs argentins lors de la prochaine étape. River Plate et Argentinos Juniors ont fait match nul 0-0 la semaine dernière.

