Des joueurs chinois exclus du meilleur tournoi de snooker à cause de la crise des matchs truqués

Zhai Zheng/Xinhua via Getty Images

LONDRES – Un scandale de matchs truqués a entraîné la suspension de 10 joueurs chinois du circuit de tournée de snooker, dont deux grands noms du sport populaire du billard.

La World Professional Billiards and Snooker Association a annoncé mardi qu’elle avait suspendu Zhao Xintong et son compatriote Zhang Jiankang de participer au World Snooker Tour. Les deux joueurs ont le droit de faire appel de la décision.

Zhao – le neuvième joueur classé au monde et considéré comme l’un des meilleurs espoirs du sport – a remporté le championnat britannique en 2021 pour remporter son premier titre de classement et devenir seulement le quatrième joueur non britannique de l’histoire à triompher lors de l’événement.

L’annonce a marqué la dernière d’une série de suspensions dans le cadre d’une enquête en cours sur le trucage de matchs de snooker à des fins de paris.

Aux côtés de Zhao, parmi les 10 suspensions, notons le champion des Masters 2021 Yan Bingtao, que la WPBSA a interdit le 12 décembre, peu de temps avant Chen Zifan.