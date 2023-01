Des jouets du Père Noël bourrés de cocaïne arrêtés à New York

Un homme du Queens est accusé d’avoir introduit des briques de drogue aux États-Unis cachées dans des jouets de Noël en peluche

Adderly Santos Familia, résident du Queens, est en liberté sous caution après que les procureurs fédéraux ont déclaré qu’il avait été surpris en train d’essayer de faire entrer près de 9 kg de cocaïne aux États-Unis cachés dans un tas de jouets en peluche du Père Noël. Familia a été arrêtée lors d’un contrôle des douanes et de la protection des frontières (CBP) à l’aéroport JFK de New York le mois dernier, a rapporté samedi le New York Post.

Familia, qui est venu de Punta Cana en République dominicaine, a affirmé qu’il avait rendu visite à des parents là-bas. Les jouets du Père Noël provenaient de ses enfants, aurait-il insisté alors que les agents les déchiraient pour découvrir la drogue à l’intérieur.

D’autres cocaïnes ont été trouvées dans l’oreiller cervical de Familia et dans la doublure de sa valise, la valeur totale des drogues saisies se situant entre 260 000 et 1 million de dollars, selon les estimations de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

Il a été accusé d’importation de cocaïne et de possession de cocaïne dans l’intention de la distribuer, des crimes pouvant aller jusqu’à une peine de prison à perpétuité plus 10 millions de dollars d’amendes. Cependant, il a été libéré sous caution de 100 000 $ le lendemain de son arrestation.

En novembre, un autre contrebandier potentiel volant à JFK depuis la République dominicaine a tenté de cacher 450 000 $ de cocaïne dans les roues de son fauteuil roulant. Son plan a été déjoué lorsque les agents des douanes et de la protection des frontières ont remarqué que les roues de la chaise ne tournaient pas normalement et ont décidé de la faire passer aux rayons X des bagages.