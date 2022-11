Des jouets au siège de Twitter ? Voici comment le fils d’Elon Musk a transformé la «salle de guerre» en «terrain de jeu»

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk a été aussi chaotique et rapide que possible. Du licenciement d’employés à la révision des politiques de modération du site, Musk était prêt pour une refonte massive. La dernière chose à laquelle vous vous attendez dans ce creuset de décisions qui changent la vie et la culture est un enfant. Pourtant, le monde a appris à attendre l’inattendu de Musk. Et voilà, X Æ a-Xii, l’un des dix enfants de Musk, se trouvait en train de courir dans la “salle de guerre” de Musk alors qu’il discutait des politiques de modération du site de microblogging avec Yoel Roth, responsable de Trust and Safety.

Selon un rapport du Washington Post, c’est le 27 octobre que cela s’est produit. Des festivités d’Halloween étaient en cours dans la moitié du siège social de Twitter, et certaines personnes avaient amené leurs enfants avec elles. Cela aurait pu être l’une des raisons probables pour lesquelles le tout-petit de Musk était au bureau. Le magnat des affaires au tempérament tristement célèbre se trouvait dans une grande salle de conférence au deuxième étage de l’immeuble, avec Roth et sa nouvelle équipe. Dans ce domaine, surnommé la « salle de guerre » de Musk, les membres discutaient de la politique de modération, qui serait essentielle, surtout à la lumière des élections au Brésil.

Pourtant, la chose la plus remarquable à propos de la salle de guerre n’était pas des tableaux de données ou des rapports ou des tableaux blancs remplis, mais des jouets ! L’enfant de deux ans de Musk avait étalé ses jouets sur le sol de la pièce. X Æ a-Xii a également été vu au siège de Twitter le jour où Musk s’est pavané dans le bureau avec un évier.

X Æ a-Xii courait également pendant que Roth élaborait un plan pour résoudre les problèmes qui pourraient survenir au Brésil. L’inquiétude concernait Jair Bolsanaro, alors en fonction, qui devait contester les résultats des élections. Lorsque l’ancien président américain Donald Trump a lancé un coup similaire, en utilisant Twitter comme plate-forme centrale, les résultats ont été désastreux.

Cependant, cela (naturellement) n’a pas détourné l’attention du tout-petit de ses jouets et de ses ébats !

