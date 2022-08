Des jeux ruraux, un environnement propice et un soutien gouvernemental inconditionnel font de Haryana un centre sportif

Lors des Jeux du Commonwealth récemment conclus à Birmingham, l’Inde a mis en place un contingent de 215 sportifs. Parmi ceux-ci, 42 étaient de l’Haryana et ils ont remporté 20 médailles sur les 61 que le pays a remportées. Les sportifs de l’Haryana ont remporté 9 médailles d’or, 5 d’argent et 6 de bronze aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022. L’État représente moins de 2 % de la population du pays.

Les statistiques racontent l’histoire de la domination de l’Haryana sur la scène sportive indienne. Les joueurs de l’Haryana ont dominé toutes les compétitions. Que ce soit aux Jeux nationaux ou au niveau international, les joueurs de l’Haryana ont attiré l’attention de tous avec leurs performances.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Dans l’ensemble, plus de 30 % des médailles individuelles de l’Inde dans toute son histoire olympique ont été remportées par des sportifs de l’État. Outre le hockey, l’Inde a remporté 23 médailles individuelles aux Jeux olympiques jusqu’à présent, l’Haryana en ayant remporté sept.

Cette année, aux Jeux olympiques de Tokyo, la campagne la plus réussie de l’Inde dans le prestigieux événement sportif quadrangulaire, le pays remportant sept médailles, dont une médaille d’or historique de Neeraj Chopra au lancer du javelot.

Le contingent indien pour les Jeux olympiques de Tokyo comprenait 126 athlètes, dont 31 venaient de l’Haryana, soit près de 25 % du total.

Alors, qu’est-ce qui fait d’Haryana un tel succès dans le sport ? Pour la réponse à cette question, nous devons entrer un peu dans la culture de l’Haryana.

Maha Singh Rao, un lutteur et entraîneur de lutte de Chirawa, au Rajasthan, qui s’est associé à des lutteurs comme les médaillés olympiques Sushil Kumar et Yogeshwar Dutt, a des réponses différentes à cela.

“La domination de l’État dans le sport est en quelque sorte liée à la préférence collective de la majorité de ses habitants pour un physique robuste qui les aide à travailler dans les champs sous un soleil étouffant, à obtenir des emplois dans l’armée et à se livrer à des activités sportives, plus probablement à la lutte”, a-t-il déclaré. a dit.

“Il n’y a pratiquement aucun village ou ville de l’Haryana qui n’ait pas d’académie sportive. Il y a des médaillés sportifs dans chaque village. Cela a créé une atmosphère. Et le plus important, les joueurs reçoivent un soutien inconditionnel du gouvernement. Dans l’Haryana, le gouvernement de n’importe quel parti politique ne fait aucun compromis en matière d’assistance aux joueurs. Le gouvernement de l’Haryana donne des emplois aux joueurs. En remportant la médaille, cela donne une récompense de noyaux de roupies », a-t-il déclaré.

“Sushil Kumar est un lutteur double vainqueur olympique de l’Haryana, dont la médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2008 est reconnue pour avoir ravivé l’enthousiasme pour l’athlétisme dans l’État”, a-t-il expliqué.

A LIRE AUSSI | Japan Open 2022 : HS Prannoy passe en pré-quartiers à Osaka

Maha Singh a déclaré que l’État, depuis lors, a remporté des médailles pour l’Inde à tous les Jeux olympiques, même si le pays dans son ensemble a eu peu de succès.

Le sport a toujours fait partie intégrante de l’Haryana rurale, où les grapplers se disputent des prix allant d’une poignée d’argent à un pot de ghee en passant par la fierté du village. Il a créé une atmosphère pour la culture sportive. Presque tous les districts ont des centres d’entraînement de boxe et de lutte. Et puis, des dangals organisés localement qui fournissent du fourrage aux futurs lutteurs. Ces anneaux rustiques ont produit certains des meilleurs lutteurs indiens, notamment les sœurs Sushil Kumar, Yogeshwar Dutt, Bajrang Punia, Sakshi Malik et Phogat, dont la vie et le succès ont donné naissance au blockbuster biographique de Bollywood en 2016, Dangal.

“Après Tokyo, Neeraj Chopra est devenu une sensation du jour au lendemain et je suis sûr qu’il a déjà inspiré de nombreux jeunes enfants de l’Haryana à se lancer dans le javelot”, a déclaré Maha Singh Rao.

Récemment, le ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khattar, a félicité les sportifs médaillés du Commonwealth Wames à Chandigarh et a déclaré que les sportifs médaillés devaient aller au-delà de la victoire de médailles individuelles et inspirer les autres afin qu’une médaille puisse en rapporter cinq autres.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici