Des jeux de hasard ? Des nudistes ? Que se passait-il derrière la clôture de 2,5 mètres à Edmond ?

EDMOND – Si vous savez, vous savez. Et parmi ceux qui connaissent « le complexe », on n’a jamais pu trouver de réponses concluantes quant à la raison pour laquelle la propriété située à Edmond Road et Kelly Avenue a été entourée pendant des décennies d’une clôture de 2,4 mètres de haut surmontée de barbelés.

Une partie de la clôture a finalement été retirée cet été, mais qui l’a installée et pourquoi reste l’un des mystères les plus anciens d’Edmond.

Richard McKown a démonté la clôture en juillet après l’avoir achetée pour le développement de Kelly Hollow, un complexe d’appartements de 250 unités. Il a des nouvelles décevantes pour ceux qui sont curieux depuis longtemps de savoir ce qui se cachait derrière la clôture.

« Il ne restait que les ruines des fondations d’une vieille maison », a déclaré McKown. « Des arbres poussaient dessus. La maison avait été démolie depuis longtemps. »

Une partie de la clôture qui entourait « le complexe » est encore visible le long d’Edmond Road. Photo de Steve Lackmeyer

Certains affirment que la clôture a été érigée autour d’une maison qui se trouvait autrefois sur la propriété pour cacher des jeux de hasard illégaux impliquant des intérêts riches et puissants. D’autres rumeurs, certaines salaces, sont également reprises par ceux qui sont là depuis assez longtemps pour se souvenir de l’époque où la clôture a été construite à l’origine autour de la propriété d’environ 15 acres.

« La rumeur dit que des nudistes vivaient là », a déclaré McKown. « C’est ma rumeur préférée. Je n’en ai entendu aucune autre à part celle-là. Et je m’en tiens à celle-là. »

McKown écarte une autre rumeur selon laquelle la propriété abritait les ruines du légendaire cirque de Gandini. Cette propriété est située plus au nord le long de Kelly, juste au nord du quartier de Chateau Villas.

« Pour autant que nous le sachions, le cirque n’a rien à voir avec cette propriété », a déclaré McKown.

Les registres fonciers montrent que la propriété appartenait jusque dans les années 1970 à la Famille Spearmanqui s’installa à Edmond en 1917 et construisit le Bronco Theater et le premier siège de l’hôpital d’Edmond. Le bâtiment est aujourd’hui occupé par le restaurant italien Othello.

Les Crawford ont vendu la propriété en 1979 à Leslie Ray White et Theresa A. White, qui l’ont ensuite vendue à une société à responsabilité limitée en 2013. Mike Henderson, courtier et développeur de longue date, aujourd’hui à la retraite, représentait l’acheteur mais a refusé de discuter de la propriété avec The Oklahoman.

Pendant des années, les seuls voisins le long de Kelly Avenue étaient quelques fermes dispersées. Edmond Road Baptist, 1207 W Edmond Rd., a ouvert ses portes en 1980, juste à l’ouest du complexe.

Rachel Munson, dont le mari Chuck Munson est le pasteur de l’église, est membre de l’église depuis plus de 30 ans, depuis son enfance. La raison de la clôture et ce qui se passait derrière le fil barbelé sont restés un mystère pour ceux qui fréquentaient l’église voisine.

« Nous avons entendu beaucoup de rumeurs », a déclaré Munson. « Nous n’avons jamais su pourquoi cette information avait été affichée. Aussi loin que je me souvienne, elle est restée là. Je suis content qu’elle disparaisse. »

Munson se demande si la clôture a été érigée par un propriétaire mécontent de la ville. Randall Shadid, avocat de longue date, se souvient avoir vu la clôture être construite peu après son élection au conseil municipal d’Edmond en 1979.

Edmond était une petite ville qui connaissait une croissance rapide à l’époque, passant de 16 633 habitants en 1970 à 34 637 en 1980, soit une augmentation de 108 %. Edmond est aujourd’hui la cinquième plus grande ville dans l’Oklahoma avec une population de 94 428 habitants lors du recensement américain de 2020.

Une ferme se trouvait au centre du complexe lorsque la clôture a été érigée. La ligne de son toit était encore visible par-dessus la clôture jusqu’à ce que la maison soit démolie à l’époque où elle a été vendue aux investisseurs en 2012.

« Je me souviens que lorsque la clôture a été érigée, tout le monde s’est demandé pourquoi », a déclaré Shadid. « J’ai eu des clients qui ont essayé de l’acheter. Je parie que c’était quelqu’un qui était mécontent de la ville. Il y a eu des discussions à la ville sur ce qu’il fallait faire à ce sujet, mais je ne me souviens pas que quoi que ce soit ait été fait. »

Shadid a également entendu la rumeur nudiste.

« Je n’ai jamais pu prouver cela. Je n’aurais pas pu entrer si c’était le cas », a plaisanté Shadid.

Il se passait quelque chose derrière la clôture. On pouvait voir des poubelles régulièrement placées au bord du chemin Edmond pour être ramassées tout au long des années 1990 et au début des années 2000.

Kelly Hollow, un complexe de 250 appartements de SSLM, est en cours de construction sur une propriété qui, pendant des décennies, était cachée derrière une clôture de 2,4 mètres de haut et des barbelés. Humphrey and Partners.

David Chapman, courtier d’Edmond et ancien conseiller municipal, a déclaré que la propriété était depuis longtemps envisagée par les promoteurs de la région qui souhaitaient construire des logements pour la population croissante d’Edmond.

« Ce terrain nous intrigue depuis longtemps », a déclaré Chapman. « Il a suscité l’intérêt de ceux d’entre nous qui collectionnent des terres. Il était intouchable. Personne ne pouvait l’acheter, personne ne pouvait le mettre en vente, personne ne savait ce qui se passait. »

Les appartements devraient ouvrir en 2026 et comprendront un étang, des sentiers de randonnée, des terrains de pickleball et des résidences qui comprendront un mélange de parking couvert et de garages privés.

Kara Lewallen, la partenaire de McKown, a déclaré que la clôture serait démolie une fois les appartements terminés, mais qu’une nouvelle clôture décorative prendrait sa place. Des portails seront installés pour permettre aux piétons d’accéder à l’église et à l’épicerie Aldi située à proximité.

« Ce sera un complexe résidentiel fermé », a déclaré Lewallen. « Mais ce sera une clôture ouverte. Nous voulons nous assurer que ce sera une communauté accueillante. »

