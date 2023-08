Des jeunes présentent leurs entreprises au Washington Square à Ottawa – Shaw Local

Nora et Myla Maierhofer, de Seneca, ont transformé leur amour pour le jardinage en une entreprise prospère en continuant à développer leurs traditions familiales.

« Notre objectif est de répandre la joie sur les visages des gens », a déclaré Nora.

Ils ont hérité la passion de leur mère. Après avoir participé à la Foire commerciale pour enfants d’Ottawa l’an dernier, l’entreprise a continué de prendre de l’expansion grâce au soutien de la communauté.

« Nous savions que beaucoup de gens aimaient les fleurs et nous pensions que ce serait une bonne idée », a déclaré Myla. « Nous sommes invités dans des endroits pour vendre nos fleurs. »

Samedi marquait la deuxième édition annuelle du Salon des affaires pour enfants d’Ottawa, parrainé par Prairie Fox Books. Les entreprises de la foire étaient gérées à 100 % par des enfants de 5 à 14 ans. Ils ont promu et vendu leurs propres produits.

L’entreprise des sœurs, Amen Acres, continue de vendre ses produits sur Facebook et la ferme familiale.

Les filles ont convenu que leur aspect préféré de l’entreprise était la plantation – attendre que les différentes fleurs sauvages fleurissent, les couper et les disposer. Le prix du bouquet dépend de la taille.

Nora et Myla Maierhofer, de Seneca, se tiennent devant leur entreprise Amen Acres pendant la foire du samedi. (Maribeth Wilson)

Les Maierhofers n’étaient que l’une des 28 entreprises de Washington Square vendant leurs propres produits – la plupart faits maison – sous les tentes et les tables du parc. L’événement a donné aux enfants de la première à la terminale l’occasion de montrer leurs entreprises. Ils ont conçu leurs propres marques, commercialisé leurs produits et les ont présentés samedi, tirant également des bénéfices de leurs ventes.

Alex Reed, 13 ans, de Grand Ridge, Digital Dogs « sur un coup de tête » il y a un an parce qu’ils voulaient avoir une photo de leurs moutons. Ils transforment des portraits d’animaux en œuvres d’art numériques sur mesure.

« Les gens m’envoient une photo de leur animal de compagnie et je la mets dans un programme d’art numérique et je dessine dessus », a déclaré Reed.

Reed a déclaré que cela prend environ une à trois heures, selon la complexité de la pièce. Reed facture 60 $ par portrait avec la possibilité de payer 30 $ au moment de l’achat, ou en totalité avant de recevoir une pièce unique en son genre.

Les frères et sœurs Savannah et Jonathon Guzman, de Leland, ont transformé les crayons « aléatoires » de leur maison en une entreprise commerciale en les faisant fondre et en les transformant en de nouvelles formes amusantes telles que des cochons, des lettres, des contrôleurs de jeu et des legos. (Maribeth Wilson)

Lily Deivel-Sowell, 12 ans, d’Ottawa, et Zoe England, 12 ans, d’Ottawa, ont dit avoir entendu parler de la foire par un autre ami qui y participait. Ils fabriquent des bracelets depuis la deuxième année pour le plaisir et ont pensé que participer à la foire serait une bonne opportunité.

Les filles ont appris à fixer le prix de leurs bijoux en tenant compte du coût des perles et du temps qu’elles ont passé à fabriquer chaque pièce.

Les frères et sœurs Savannah et Jonathon Guzman, de Leland, ont transformé les crayons « aléatoires » de leur maison en une entreprise commerciale en les faisant fondre et en les transformant en de nouveaux designs amusants tels que des cochons, des lettres, des contrôleurs de jeu et des legos.

Savannah a déclaré qu’ils évaluaient les produits en fonction du nombre de crayons fondus pour créer la nouvelle forme, du temps qu’il a fallu et de la demande pour les produits. Savannah a également vendu ses œuvres d’art peintes à la bombe. Elle a dit qu’elle s’était inspirée de ce qu’elle avait vu sur YouTube.

Parmi les autres activités, citons Crafty Dog Toys, AW Designs, Beads for Days, Stamps and Designs by Aiden, OPK Designs, Beaded by Lulu, Star Designs, Perfectly Perlers, Baked by Zo & Lo, Swiftie Shop, Beads & Strings by LV, Hawleywood Jewelry , Angel & Stitch Jewelry et plus encore, colorez-les ! par Collins, Sawyer’s Collection, Artistique, Rae’s Keychains, Rainbow Originals, KenCamKay Candy Land, A&E Boutique, Blue Eye Bracelets, Crafty Kitty, Callan’s Casual Crafts, Sharp Shooter/Punch It et Painted Pink.