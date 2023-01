Des jeunes passionnés de Kelowna s’attaquent aux problèmes environnementaux

Construire un avenir meilleur est le thème d’un événement à venir pour un groupe motivé d’élèves de la 8e à la 12e année à Kelowna.

La grande finale du défi du développement durable 2023, présenté par Global Citizen Events, aura lieu le jeudi 23 février, de 18h à 21h, au Rotary Center for the Arts.

En 2015, les dirigeants mondiaux se sont mis d’accord sur 17 objectifs de développement durable pour un monde meilleur d’ici 2030.

Le défi du développement durable a été lancé pour mettre en évidence les solutions issues de ces objectifs de développement durable sous la forme de projets présentés par des jeunes locaux, en partenariat avec des organisations caritatives et des entreprises sociales locales, œuvrant pour une eau propre, une énergie propre, des communautés saines et zéro déchet.

Cette année, les équipes travaillent sur une variété de projets passionnants – du transport à vélo à l’itinérance en passant par l’énergie solaire.

« Holar Developments travaille à la création de plans conceptuels de réaménagement pour le site de l’usine de Kelowna et s’appuie sur les voix de toute la communauté pour façonner ces plans », a déclaré Mary Lapointe, représentante des relations communautaires et de la consultation pour Holar Developments, un partisan du défi du développement durable. .

“Nous sommes fiers de soutenir cet événement et d’apprendre des jeunes qui sont les leaders de demain et si passionnés par la création d’un avenir durable”

La soirée débutera par une exposition d’une variété d’organisations travaillant à rendre notre communauté plus durable.

Il y aura également l’occasion d’admirer des œuvres d’art créées par des jeunes de tous âges dans l’exposition Arts for Social Change, chaque pièce démontrant l’alignement avec l’un des 17 objectifs de développement durable.

Le spectacle principal, qui sera co-organisé cette année par le conseiller municipal de Kelowna, Loyal Wooldridge, avec certaines des équipes d’étudiants de l’année dernière, est les idées de projets des jeunes de l’Okanagan présentées, dans le style Dragons Den, aux juges locaux.

La grande finale est l’aboutissement de mois de travail acharné, de recherche et de collaboration par des équipes d’étudiants qui proposent des solutions innovantes pour avoir un impact sur les objectifs mondiaux de développement durable.

Les équipes passées ont eu un impact significatif sur la vie des membres de la communauté ici dans l’Okanagan et dans des pays du monde entier.

Ils comprennent des équipes comme un groupe d’élèves du Rutland Senior Secondary qui ont fini par présenter leur projet de recyclage Take Two dans le cadre du programme Dragons Den.

L’équipe gagnante de l’année dernière continue d’exploiter son entreprise sociale de friperie à l’école secondaire de Kelowna, réduisant les déchets, soutenant la réduction de la pauvreté et générant des revenus pour Kelowna Gospel Mission chaque semaine.

Impact Toolbox a travaillé avec l’équipe Thrifty Thursdays après leur victoire l’an dernier et a été inspiré de voir l’engagement de ces jeunes envers un changement social significatif.

« Notre mission est de donner aux leaders émergents les moyens de créer des entreprises sociales et des initiatives de développement communautaire prospères, afin de répondre aux besoins et problèmes critiques de leurs communautés », a déclaré Segun Fatudimu, PDG d’Impact Toolbox.

« Nous avons donc jugé bon de contribuer au Défi du développement durable pour aider les jeunes de Kelowna à trouver des partenaires communautaires et un soutien financier pour mettre en œuvre leurs idées de développement communautaire.

“Nous pensons que c’est une transformation pour les adolescents, qui réalisent que leur voix compte”

Julia Soleski, avec l’équipe KSS Thrifty Thursday, a expliqué que la barrière contre ses rêves était toujours l’incertitude qu’elle pouvait accomplir ce qu’elle avait l’intention de faire.

“Le SDC m’a offert une opportunité d’apprendre et de faire une différence que je n’aurais jamais pu imaginer”, a déclaré Soleski.

La grande finale de cette année verra six équipes présenter leurs idées en direct à un panel de juges devant un public en direct dans l’espoir de se voir attribuer une part du prix total, jusqu’à 5 000 $, pour concrétiser leurs projets.

« Interior Savings est fier de soutenir ces équipes inspirantes qui sont si engagées à trouver des solutions à certains des problèmes environnementaux et sociaux les plus urgents de notre communauté et du monde », a déclaré Brian Harris, PDG de Interior Savings Credit Union.

“Il est si important que nous, en tant qu’entreprises axées sur la communauté, écoutons leurs préoccupations et défendions leurs idées”

Comme pour tout événement communautaire, le parrainage est important car de nombreuses entreprises et personnes se sont portées volontaires pour soutenir le défi du développement durable : Interior Savings Credit Union, Impact Toolbox, Holar Developments (Mill Site), Runnalls Denby Land Surveyors, Kairos Foundation, Victor Projects, et Sheldon et Shauna Gardiner.

Si votre entreprise souhaite se joindre aux équipes de cette année ou si vous souhaitez vous porter volontaire pour aider pendant la soirée, veuillez contacter le comité organisateur du Défi du développement durable à sdc@bccic.ca.

