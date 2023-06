Des jeunes passent en jugement dans le cadre d’un test de l’obligation de l’État de protéger les résidents du Montana du réchauffement

HÉLÈNE, Mont. (AP) – Les jeunes plaignants ont déclaré que le réchauffement des températures nuisait à leur santé et menaçait leur avenir alors qu’un essai climatique étroitement surveillé a débuté lundi dans le Montana. Mais un avocat de l’État respectueux des combustibles fossiles a fait valoir que ses émissions étaient « minuscules » à l’échelle mondiale et que leur élimination aurait peu d’impact.

L’affaire concernant les obligations du gouvernement de l’État de protéger les personnes contre l’aggravation du changement climatique est la première de dizaines de poursuites similaires à être jugées. Il est prévu pour durer deux semaines.

Les 16 jeunes plaignants – soutenus par un défilé d’éminents experts du climat – tentent de persuader la juge de district de l’État Kathy Seeley que l’allégeance de l’État au développement des combustibles fossiles met en danger leur santé et leurs moyens de subsistance et ceux des générations futures.

L’avocat des plaignants, Roger Sullivan, a déclaré dans ses arguments d’ouverture que ses clients et leurs familles souffraient déjà de problèmes de santé et de pertes économiques alors que le changement climatique assèche les rivières et aggrave les incendies de forêt. Il a déclaré que le Montana a l’obligation de protéger les résidents contre le changement climatique en vertu de sa constitution d’État exceptionnellement protectrice.

« L’État a approuvé de nombreux grands permis liés aux combustibles fossiles qui sont responsables d’énormes quantités d’émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Sullivan. « Chaque tonne de CO2 que nous évitons de l’air compte. »

Le procureur général adjoint du Montana, Michael Russell, a déclaré en réponse que l’État avait peu de contrôle sur les émissions mondiales. Il a également déclaré que les préjudices allégués par les jeunes plaignants ne pouvaient pas être attribués à des actions spécifiques de responsables de l’État.

« Les émissions du Montana sont tout simplement trop minuscules pour faire une différence et le changement climatique est un problème mondial qui relègue effectivement le rôle du Montana à celui de spectateur », a déclaré Russell.

Les experts disent que l’affaire devant un tribunal d’État pourrait créer un précédent juridique, mais qu’il est peu probable qu’il apporte des changements immédiats à la politique dans le Montana, respectueux des combustibles fossiles.

Les écologistes ont qualifié le procès de banc de tournant car des poursuites similaires dans presque tous les États ont déjà été rejetées. Une décision favorable pourrait s’ajouter à une poignée de décisions dans le monde qui ont déclaré que les gouvernements ont le devoir de protéger les citoyens du changement climatique.

L’une des raisons pour lesquelles l’affaire a pu se rendre jusqu’ici dans le Montana est l’exigence constitutionnelle de l’État selon laquelle le gouvernement «maintient et améliore un environnement propre et sain». Seuls quelques États, dont la Pennsylvanie, le Massachusetts et New York, ont des protections environnementales similaires dans leur constitution.

Les plaignants critiquent les responsables de l’État pour leur prétendu échec à réduire les émissions de réchauffement de la planète alors que le Montana poursuivait le développement du pétrole, du gaz et du charbon qui fournit des emplois, des recettes fiscales et aide à répondre aux besoins énergétiques des habitants du Montana et d’ailleurs.

Les plaignants citent la fumée de l’aggravation des incendies de forêt étouffant l’air qu’ils respirent; les rivières asséchées par la sécheresse qui soutiennent l’agriculture, la pêche, la faune et les loisirs ; ainsi qu’un manteau neigeux réduit et des saisons de loisirs hivernales raccourcies.

On s’attend à ce que les experts de l’État rétorquent que les extrêmes climatiques existent depuis des siècles.

Le dioxyde de carbone, qui est libéré lors de la combustion des combustibles fossiles, emprisonne la chaleur dans l’atmosphère et est en grande partie responsable du réchauffement climatique. Les niveaux de dioxyde de carbone dans l’air ce printemps ont atteint les niveaux les plus élevés depuis plus de 4 millions d’années, a déclaré la National Oceanic Atmospheric Administration plus tôt ce mois-ci. Les émissions de gaz à effet de serre ont également atteint un record l’an dernier, selon l’Agence internationale de l’énergie.

Au cours des trois années qui ont suivi le dépôt de la plainte, la portée de l’affaire a été réduite à la question de savoir si la loi sur la politique environnementale du Montana – qui oblige les agences d’État à équilibrer la santé de l’environnement par rapport au développement des ressources – est inconstitutionnelle car elle n’oblige pas les fonctionnaires à considérer émissions de gaz à effet de serre ou leurs impacts sur le climat.

La juge Seeley a déclaré qu’elle pourrait statuer que l’exception de l’État relative au changement climatique dans sa loi environnementale est en contradiction avec sa constitution, mais elle ne peut pas dire à la législature quoi faire pour remédier à la violation.

___

Brown a rapporté de Billings, Mont.

Amy Beth Hanson et Matthew Brown, Associated Press