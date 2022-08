Des jeunes montrent leurs talents d’entrepreneur à la Foire commerciale des enfants d’Ottawa – Shaw Local

Chloe Carmona a transformé un cadeau de Noël en une idée lucrative.

Carmona a reçu un kit en résine et a fabriqué toutes sortes d’objets amusants avec, a-t-elle déclaré. Puis un de ses professeurs lui a parlé de la Foire commerciale des enfants d’Ottawa et lui a suggéré d’essayer son passe-temps en tant qu’entreprise.

Samedi à Washington Square pour la première foire commerciale pour enfants d’Ottawa parrainée par Prairie Fox Books, Carmona a déclaré que les ventes avaient été bonnes.

“J’ai été étonné de voir tout ce que je peux faire avec”, a déclaré Carmona à propos du nombre d’articles qu’elle peut créer avec son kit de résine.

Carmona était l’une des 19 autres entreprises pour enfants samedi, vendant ses propres produits, la plupart faits maison, sous des tentes installées dans le parc. L’événement a fourni aux enfants de la première à la 12e année l’occasion d’en apprendre davantage sur les affaires. Ils ont conçu leur propre marque, commercialisé leurs produits et l’ont présenté à la communauté samedi, réalisant également des bénéfices sur leurs ventes.

Dixie Smick, 12 ans, d’Ottawa, tient la boutique Dixie le samedi 13 août 2022, lors de la foire commerciale des enfants d’Ottawa à Washington Square. (Derek Barichello – [email protected])

Dixie Smick, 12 ans, d’Ottawa, a dit qu’elle avait entendu parler de la foire commerciale à l’école. Elle avait lu sur les yeux de Dieu, qui sont fabriqués en prenant du fil et en l’enroulant autour d’une croix en bois, et a décidé qu’elle voulait les fabriquer, ainsi que d’autres bijoux et teintures pour cravates.

Elle a dit qu’elle avait appris à fixer le prix de ses produits en fonction du temps qu’elle passait avec chacun d’eux. Les chemises tie-dye impliquent un processus de nuit et les yeux de Dieu peuvent être fabriqués en 5 à 10 minutes, et certains bijoux prenaient plus de temps.

Raegon Davis, de Marseille, qui a créé des bracelets et des breloques faits à la main, a déclaré que déterminer le nombre de perles et le nombre d’articles entrant dans chaque produit était une grande partie de sa détermination du coût. Sa mère lui a suggéré de participer à la foire commerciale.

“Je fabriquais des bracelets pour un projet à l’école”, a-t-elle déclaré.

Cayla Blood, 11 ans, d’Ottawa, et Ceci Reynolds, 12 ans, d’Utica, posent pour une photo le samedi 13 août 2022, devant Ceci and Cayla’s Shop, après avoir reçu un prix lors du Ottawa Children’s Business Fair à Washington Square . (Derek Barichello – [email protected])

Cayla Blood, 11 ans, d’Ottawa, et Ceci Reynolds, 12 ans, d’Utica, ont reçu un prix pour The Ceci and Cayla Shop, qui proposait des pâtisseries maison, y compris des brownies à deux morceaux, qui se sont rapidement vendus.

Le duo a déclaré qu’ils aimaient tous les deux faire des cookies, alors l’idée est venue naturellement. Ils ont dit qu’ils étaient ravis de dépenser une partie des bénéfices sur des articles amusants.

Parmi les autres entreprises exposées figuraient How Big Can You Dream, Sawyer Clay Creations, Peanut Butter and Jillys Art Stuff, Crafty Kitty, Amen Acres, Grayson’s Letter Merch, Color Me Collins, Star Designs, The Crafter’s Cave et Designs by D.

Amen Acres était un stand populaire le samedi 13 août 2022, lors de la foire commerciale des enfants d’Ottawa à Washington Square. (Derek Barichello – [email protected])

La première foire commerciale pour enfants a coïncidé avec la fête de fin d’été parrainée par Prairie Fox Books, avec maquillage, jeux, activités avec Raiponce et sacs à dos gratuits avec des livres pour enfants gratuits.